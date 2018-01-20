نفى رئيس مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر السيد Sergio Marchionne وجود نية لدى مجلس إدارة المجموعة لبيع جيب إلى شركة سيارات صينية، ففي أغسطس الماضي، أثارت تصريحات السيد Wang Fengyiang رئيس شركة Great Wall الصينية للسيارات جدلاً واسعاً بعدما أظهر عزم الشركة على شراء جيب بشكل كامل من فيات كرايسلر وهو الأمر الذي نفته المجموعة هذا اليوم.

السيد سيرجيو في حديثه أكد انه لا يوجد أي توجه لفصل أي شركة من المجموعة، وذكر أن كل مافي الأمر هو قيام المجموعة بتوقيع عقد مع GAC الصينية لتعاون مشترك لتصنيع سيارات جيب في الصين وهو الأمر الذي أثار وجود نية حول بيعها لمستثمر صيني، وأكد السيد سيرجيو وجود عروض عديدة من مستثمرين لشراء أسهم والإستثمار في المجموعة ولكن دون الدخول بالتفاصيل.