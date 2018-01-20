نفى رئيس مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر السيد Sergio Marchionne وجود نية لدى مجلس إدارة المجموعة لبيع جيب إلى شركة سيارات صينية، ففي أغسطس الماضي، أثارت تصريحات السيد Wang Fengyiang رئيس شركة Great Wall الصينية للسيارات جدلاً واسعاً بعدما أظهر عزم الشركة على شراء جيب بشكل كامل من فيات كرايسلر وهو الأمر الذي نفته المجموعة هذا اليوم.
السيد سيرجيو في حديثه أكد انه لا يوجد أي توجه لفصل أي شركة من المجموعة، وذكر أن كل مافي الأمر هو قيام المجموعة بتوقيع عقد مع GAC الصينية لتعاون مشترك لتصنيع سيارات جيب في الصين وهو الأمر الذي أثار وجود نية حول بيعها لمستثمر صيني، وأكد السيد سيرجيو وجود عروض عديدة من مستثمرين لشراء أسهم والإستثمار في المجموعة ولكن دون الدخول بالتفاصيل.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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