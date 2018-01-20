المواصفات الكاملة لسيارة جيب جراند شيروكي 2019 الجديدة

زودت شركة "جيب" سيارتها الجديدة جراند شيروكي 2019، بمصابيح أمامية أنيقة جديدة مشابهة للموجودة في جيب كومباس، إلى جانب التغييرات في مؤخرة السيارة ومصابيح خلفية مختلفة بلمسات LED، وباب خلفي مطور وصادم بلون داكن وقضبان للسقف تكمل شكل السيارة الجديد.

وزودت سيارة شيروكي 2019 بثلاثة محركات مختلفة بمحرك قياسي سعة 2.4 لتر Tigershark بقوة 180 حصان، وهناك محرك ثاني سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني مستعار من رانجلر الجديدة بقوة 270 حصان، وهناك محرك ثالث مألوف سعة 3.2 لتر بنتاستار V6 بقوة 271 حصان.

ويأتي المحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني بنظام حقن مباشر وتكنولوجيا ستارت ستوب وخامات خفيفة الوزن في بعض أجزاء المحرك، لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وسيتوفر للسيارة 3 مستويات تجهيز هي Latitude وOverland وTrailhawk.

وجاء تصميم العجلات 17 بوصة وأقواس عجلات ممتدة وإطارات للطرق الوعرة وزيادة ارتفاع ركوب السيارة، كما تتوفر السيارة في الأسواق الأمريكية، خلال الأشهر المقبلة.