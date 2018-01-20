المواصفات الكاملة لسيارة جيب جراند شيروكي 2019 الجديدة

زودت شركة "جيب" سيارتها الجديدة جراند شيروكي 2019، بمصابيح أمامية أنيقة جديدة مشابهة للموجودة في جيب كومباس، إلى جانب التغييرات في مؤخرة السيارة ومصابيح خلفية مختلفة بلمسات LED، وباب خلفي مطور وصادم بلون داكن وقضبان للسقف تكمل شكل السيارة الجديد.
وزودت سيارة شيروكي 2019 بثلاثة محركات مختلفة بمحرك قياسي سعة 2.4 لتر Tigershark بقوة 180 حصان، وهناك محرك ثاني سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني مستعار من رانجلر الجديدة بقوة 270 حصان، وهناك محرك ثالث مألوف سعة 3.2 لتر بنتاستار V6 بقوة 271 حصان.
ويأتي المحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني بنظام حقن مباشر وتكنولوجيا ستارت ستوب وخامات خفيفة الوزن في بعض أجزاء المحرك، لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وسيتوفر للسيارة 3 مستويات تجهيز هي Latitude وOverland وTrailhawk.
وجاء تصميم العجلات 17 بوصة وأقواس عجلات ممتدة وإطارات للطرق الوعرة وزيادة ارتفاع ركوب السيارة، كما تتوفر السيارة في الأسواق الأمريكية، خلال الأشهر المقبلة.
GMT 23:33 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرجيب جراند شيروكي 2019 تنطلق بمعرض ديترويت بهذه المواصفات
حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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