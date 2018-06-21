سيارة فيراري من الستينات للبيع في مزاد علني بـ800 مليون جنيه

أعلنت دار مزادات "آر.إم سوذبيز" عن طرح سيارة سباق فيراري 250 جي.تي.أو، موديل عام 1962 للبيع في مزاد علني بأكثر من 45 مليون دولار، أي ما يعادل (803 مليون جنيه مصري).
ومن المقرر وفقًا لدار المزادات أن تقام جلسة بيع (فيراري 250 GTO) يومي 24 و 25 من شهر أغسطس القادم.
وتعد فيراري 250GTO الحمراء واحدة من 36 سيارة فقط أنتجتها الشركة الإيطالية من هذا الطراز حول العالم.
وفازت السيارة في بطولة جران توريزمو الوطنية الإيطالية عام 1962، كما فازت في 9 سباقات أخرى في ذلك العام مع سائقها ومالكها الأول.
ومنذ عام 1962 تناوب على ملكية السيارة عدد من الأشخاص إلى أن استقرت في عام 2000 عند جامع السيارات الأميركي جريج ويتن، وأكدت دار المزادات إنه خاض بها عدد من السباقات.
وقال شيلبي مايرز، خبير السيارات في دار آر.إم سوذبيز: "كانت السيارةGTO بالفعل آخر سيارة سباق حقيقية وتمثل نهاية حقبة كان السائقون خلالها لا يخشون من أن تتسخ أيديهم".
يذكر أن سيارة فيراري أخرى من طراز (250 GTO) تعود لعام 1962، سجلت الرقم القياسي لأعلى سعر تباع به سيارة في مزاد، حيث بلغ سعرها عام 2014 38.1 مليون دولار.
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