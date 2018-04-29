تعرف علي مواصفات بي ام دبليو m850i xdrive كوبيه 2019 الرسمية

السيارة الإنتاجية القادمة بي ام دبليو M850i xDrive كوبيه 2019 ، ستعتمد وفقاً لتصريحات رسمية على محرك V8 سعة 4.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج ، مجدد بعد تغيير العديد من أجزائة الداخلية ، يولد قوة 523 حصان (530 حصان أوروبي PS) و 750 نيوتن.متر ، مما يعني أن الأرقام الصادرة من هذا المحرك زادت بمقدار 67 حصان و 100 نيوتن.متر مقارنة مع شقيقتها بي ام دبليو 650i .

سيتصل محرك V8 الذي تعتمد عليه سيارة بي ام دبليو M850i xDrive القادمة بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 8 سرعات محسن ، وستعمل هذه السيارة بنظام xDrive للدفع الرباعي للعجلات من بي ام دبليو .

وستتمكن سيارة M850i xDrive كوبيه التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 4 ثواني ، مما يعني أنها ستكون أسرع من سيارة بي ام دبليو M6 وبيه التي تحتاج إلى 4.2 ثانية لتقطع نفس هذه المسافة .

سيارة بي ام دبليو M850i xDrive كوبيه

وأكد الصانع الألمانية أن هذه السيارة القادمة ستوفر لسائقها تجربة قيادة رياضية فائقة مذهلة ، حيث أنها ستزود بنظام تعليق متكيف من M Power ، وستزود بنظام عادم رياضي يطلق أصواتاً جبارة ، وستحصل على أنظمة ثبات مميزة ، وغيرها من تقنيات حديثة .

سيتم إطلاق سيارة بي ام دبليو الفئة الثامنة 2019 الإنتاجية رسمياً يوم 15 يونيو المقبل إن شاء الله ضمن فئاتها الثلاثة ؛ كوبيه ، و كشف ، و جران كوبيه إن شاء الله.