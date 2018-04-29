تعرف علي مواصفات بي ام دبليو m850i xdrive كوبيه 2019 الرسمية

السيارة الإنتاجية القادمة بي ام دبليو M850i xDrive كوبيه 2019 ، ستعتمد وفقاً لتصريحات رسمية على محرك V8 سعة 4.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج ، مجدد بعد تغيير العديد من أجزائة الداخلية ، يولد قوة 523 حصان (530 حصان أوروبي PS) و 750 نيوتن.متر ، مما يعني أن الأرقام الصادرة من هذا المحرك زادت بمقدار 67 حصان و 100 نيوتن.متر مقارنة مع شقيقتها بي ام دبليو 650i .
سيتصل محرك V8 الذي تعتمد عليه سيارة بي ام دبليو M850i xDrive القادمة بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 8 سرعات محسن ، وستعمل هذه السيارة بنظام xDrive للدفع الرباعي للعجلات من بي ام دبليو .
وستتمكن سيارة M850i xDrive كوبيه التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 4 ثواني ، مما يعني أنها ستكون أسرع من سيارة بي ام دبليو M6 وبيه التي تحتاج إلى 4.2 ثانية لتقطع نفس هذه المسافة .
سيارة بي ام دبليو M850i xDrive كوبيه
وأكد الصانع الألمانية أن هذه السيارة القادمة ستوفر لسائقها تجربة قيادة رياضية فائقة مذهلة ، حيث أنها ستزود بنظام تعليق متكيف من M Power ، وستزود بنظام عادم رياضي يطلق أصواتاً جبارة ، وستحصل على أنظمة ثبات مميزة ، وغيرها من تقنيات حديثة .
سيتم إطلاق سيارة بي ام دبليو الفئة الثامنة 2019 الإنتاجية رسمياً يوم 15 يونيو المقبل إن شاء الله ضمن فئاتها الثلاثة ؛ كوبيه ، و كشف ، و جران كوبيه إن شاء الله.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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