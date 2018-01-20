بيجو تنافس بقوة بإصدارها نسخة 308 الجديدة
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بيجو تنافس بقوة بإصدارها نسخة "308" الجديدة

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العرب اليوم - بيجو تنافس بقوة بإصدارها نسخة "308" الجديدة

بيجو 308
لندن ـ العرب اليوم

عندما حصل الجيل الحالي من سيارة بيجو 308، لقب تاج السيارات الأوروبية لعام 2014، لم تكن بيجو سيتروين تتمتع بأفضل أوقاتها، فقد كانت ثاني أكبر صانع للسيارات في أوروبا "بعد فولكس فاجن" وقد تحملت أربعة أعوام متتالية من الخسائر، وفي النهاية طلبت من الحكومة الفرنسية والصينية المصنعة لشركة "دونغفنغ موتورز" إنقاذها قبل ضياع الفرصة وإغلاقها.
 
وعلى الرغم من ذلك ومع الإغلاق الحتمي لمصنعها، كان هناك مجموعة من التحسينات البطيئة في السيارات والنمو في الأسواق الرئيسية، ومن هنا بدأت بيجو رحلة عودتها لسوق السيارات الفاخرة مرة أخرى، وبحلول أوائل عام 2017 لم يكن فقط خط الانطلاق لبيجو، ولكن أصبحت تتمتع بأرباح هائلة، والتي تتضاعف تقريبًا على أساس سنوي، ما يعطي في النهاية للشركة الثقة للسيطرة على كل من منافسيها: أوبل / فوكسهول من جنرال موتورز بحثًا عن نطاق أكبر.
 
 وفي الوقت ذاته، رحب المتعاملون بسيارات الدفع الرباعي المميزة والمرغوب فيها مثل سيارات 3008 و 5008، التي يمكن أن تدعي أنها ليست تنافسية فحسب، بل في العديد من المزايا أيضًا، ومن تلك السيارات التنافسية كانت سيارة 308 الهاتشباك التي قد باعت جيدًا بما فيه الكفاية، فكانت جذابة للمشترين مع مزيج من التكنولوجيا، وانخفاض تكاليف التشغيل. ومع ذلك، مع العديد من المنافسين الرئيسيين - بما في ذلك فولكس فاجن جولف، فوكسهول أسترا ورينو ميغان – والاستفادة من نماذج جديدة تمامًا في الأعوام القليلة الماضية فإنه ليس من المستغرب أن نرى بيجو تتقدم في خطوات سريعة.
 
وحصل النموذج الجديد على العديد من التحديثات المختلفة والتي تسمى منتصف العمر، أي أنه توجد تحديثات أخرى لها خلال الأعوام المقبلة، فقد تم الكشف رسميًا عن هذه السيارة في منتصف العام الماضي والتي وصلت إلى الوكلاء نهاية نفس العام.
 
كما تم ترقية نظام المعلومات والترفيه ليشمل خدمات حركة المرور، بالإضافة إلى روبوت السيارات وأبل كاربلاي، الأمر الذي يأخذ اهتمام البعض واجتذابهم، كما أن إيقاف توجيه الصوت "ساتناف"، على سبيل المثال، لا يزال بديهيًا مثل المشي مع الحذاء الخاص بك، وربما الاضطرار إلى استخدام شاشة تعمل باللمس ببساطة لتغيير ضوابط التدفئة أمرًا مزعجًا قليلًا.
 
وتتوافر في الأسواق بثلاثة نسخ، الأولى سيدان بأربعة أبواب والثانية هاتشباك بخمسة أبواب والثالثة واجن بخمسة أبواب، وتهدف شركة بيجو من خلالها للاستمرار في منافسة كل من فولكس فاجن جولف، فورد فوكس، هيونداي ألنترا جي تي، فيات 500 لتقاربهم في الحجم ومواصفات المحرك.
 
وزودت السيارة بمحرك 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة 270 حصانًا مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كمساعة في 6 ثواني ونظام تفاضلي تورسين ميكانيكي وعجلات ألومنيوم 19 بوصة ومكابح 380 مم حمراء بصورة قياسية.
 
ويمكن الحصول على السيارة بمحرك ديزل 2 لتر بمزيد من عزم الدوران عن جولف GTD بمحرك 1.6 لتر بشاحن توربيني وتأتي بنفس عزم ميغان GT، كما تأتي بناقل حركة Aisin وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بدلًا من الست سرعات، ويبدو أن هذا المحرك الصغير يستعير التكنولوجيا من بيجو 908 الحائزة على جائزة لو مانز "وخاصة الهندسة"، التي تبدو واعدة. كما أنها تكتسب أحدث نسخة من نظام التحكم في انبعاثات بيجو لمعالجة أكثر فعالية أكاسيد النيتروجين. كما هو الحال مع محركات الديزل لفولكس فاجن.
 
ولم تختلف المصابيح الأمامية ولكنها حصلت على بعض الأنوار ليد واختلفت تصميم مصابيح الضباب في أسفل المصد والتي أصبحت بتصميم مستطيلي بعدما كانت ذات تصميم دائري وفتحات التهوية في أسفل المصد أصبحت أكبر حجمًا وذات تصميم أعرض، أما على جانبي السيارة فلا نرى أي تحديثات،  فجاءت الشركة بنفس الإطار المعدني المحيط بالزجاج الجانبي.
 
وإذا نظرنا سريعًا إلى تاريخ السيارة بيجو 308 سنجد أنها ظهرت لأول مرة في الأسواق عام 2007 كبديلة للسيارة بيجو 307 والتي استمرت في الأسواق من 2001 وحتى 2008، حيث جاء الجيل الأول من بيجو 308 بالعديد من النسخ الهاتشباك ثلاثة أبواب والسيدان أربعة ابواب والهاتشبك خمسة أبواب والواجن خمسة أبواب، والكوبيه بابان، واستمر هذا الجيل حتى عام 2013.
 
ثم ظهر الجيل الثاني بحذف النسخة الكوبيه والهاتشباك ثلاثة أبواب، ومازال هذا الجيل مستمرًا في الأسواق، ويتوقع أن يبدأ الجيل الثالث منها بالظهور مع موديل بيجو 308 2019 ، والواجهة الأمامية من السيارة حصلت على تحديثات في تصميم الشبك والذي جاء بتصميم مستطيلي يحيط به إطار معدني لامع من الخارج ومن الداخل، جاءت بالتصميم المغزلي أسود اللون ليعطي للسيارة لمسة رياضية.
 
ـما من الجهة الخلفية فليس هناك تحديثات سوى في بعض اللمسات البسيطة للاسطبات والتي جاءت بشكل حرف "C"، بالإضافة إلى الجناح الرياضي في أعلى الصندوق الخلفي، ومن الداخل جاءت التحديثات في شكل الشاشة الوسطى للملاحة والتي أصبحت أكبر حجمًا مع التغير في منطقة وضع عدادت السرعة خلف عجلة القيادة.

 

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بيجو تنافس بقوة بإصدارها نسخة 308 الجديدة بيجو تنافس بقوة بإصدارها نسخة 308 الجديدة



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بيجو تنافس بقوة بإصدارها نسخة 308 الجديدة بيجو تنافس بقوة بإصدارها نسخة 308 الجديدة



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