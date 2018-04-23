تعمل شركة أودي على اختبار سيارتها الكهربائية e-tron باستمرار على مختلف الطرق، ولكنها تختبرها أيضًا في المعامل ويبدو أنها قد جهزت اختبار الصواعق الكهربائية كما نشاهد في الفيديو للتأكد من قوة الأجهزة الكهربائية في السيارة وتحملها لمثل هذه الظروف القاسية.

بعد عدة تجارب اثبتت e-tron قدرتها على تحمل الصواعق الكهربائية في المختبر حيث ظلت أجهزتها الكهربائية تعمل بكفاءة كاملة وكأنها لم تتعرض لشيء.