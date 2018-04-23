تعمل شركة أودي على اختبار سيارتها الكهربائية e-tron باستمرار على مختلف الطرق، ولكنها تختبرها أيضًا في المعامل ويبدو أنها قد جهزت اختبار الصواعق الكهربائية كما نشاهد في الفيديو للتأكد من قوة الأجهزة الكهربائية في السيارة وتحملها لمثل هذه الظروف القاسية.
بعد عدة تجارب اثبتت e-tron قدرتها على تحمل الصواعق الكهربائية في المختبر حيث ظلت أجهزتها الكهربائية تعمل بكفاءة كاملة وكأنها لم تتعرض لشيء.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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