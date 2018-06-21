أبرز مواصفات سيارة أودي q8 الجديدة

أعلنت شركة أودي عن تتويج باقة موديلاتها من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV بإطلاق سيارة الأراضي الوعرة Q8 الجديدة بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الفاخرة الجديدة تمتاز بجسم أكثر أناقة مع مقدمة حديثة وملامح أكثر رياضية، وتأتي سيارة أودي Q8 الجديدة بطول 99ر4 متر، مع سقف بخطوط تصميمية أكثر انسيابية، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات أقل من 3 أمتار، وهو ما يوفر سعة تخزين في صندوق الأمتعة تتراوح من 605 إلى 1755 لترا.

وعلى صعيد الجوانب التقنية تعتمد سيارة أودي Q8 الجديدة بدرجة أقل على الموديل Q7 مقارنة بالسيارة A8 الفارهة الجديدة، وينطبق ذلك على مجموعة التجهيزات مثل لوحة العدادات مع الشاشة الرقمية والشاشة اللمسية الكبيرة، ووجود عدد قليل من المفاتيح والأزرار، بالإضافة إلى مجموعة الحركة ونظام التعليق الهوائي ونظام توجيه جميع العجلات وباقة المحركات.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد سيارة أودي Q8 50 TDI على سواعد محرك ديزل سداسي الأسطوانات V6 بسعة حجمية 3 لتر مع مولد بادئ الدوران، وتنطلق بقوة 210 كيلووات/286 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 600 نيوتن متر.

وبهذه القوة تتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها 2ر2 طن، من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر6 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 232 كلم/س.

ومع بداية العام القادم تخطط شركة أودي لطرح اثنين من المحركات الأخرى؛ حيث يعتمد الموديل Q8 45 TDI على سواعد محرك ديزل سداسي الأسطوانات V6 سعة 3 لتر وبقوة 170 كيلووات/231 حصان، بالإضافة إلى محرك بنزين سداسي الأسطوانات في الموديل Q8 55 TFSI سعة 3 لتر وبقوة 250 كيلووات/340 حصان.

ولم تفصح الشركة الألمانية عن أية تفاصيل بشأن أسعار سيارتها Q8 الجديدة، والتي تضم تجهيزاتها القياسية العديد من الأنظمة المتطورة مثل نظام التعليق المتوائم وكشافات LED ومكيف الهواء الأوتوماتيكي ونظام الملاحة.