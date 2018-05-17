بورش كايين s تبدأ رحلتها حول العالم

في يوم الجمعة 11 مايو، انطلقت بعثة بورش العالمية الاستكشافية World Expedition في أستراليا حيث سيستخدم عشرون مشتركًا سيارات بورشه كايين S في رحلة ستأخذهم من بريسبان ، أستراليا ، إلى شانغريلا الصينية.وهذه الجولة التي أقامتها بورشه تتم على شكل رالي تقليدي ، مع استخدام سيارة كايين S لكل مشارك وهناك أوقات للوصول وتقييمات المرحلة التي تؤخذ بعين الاعتبار.

وفي الإجمال ، ستطقع الرحلة ما يقرب من 25000 كيلومتر وستمتد لمدة 80 يومًا. وتنقسم الرحلة إلى ستة مراحل ، ستجعل المسافرين يعبرون الطرق في ست قارات. والمحطة الأولى ستأخذ المسافرين عبر أستراليا ، من بريسبان إلى بيرث. وسيعقب ذلك رحلة استكشافية إلى أوروبا ، والتي ستبدأ في كيب الشمالية وتنتهي في شامونيكس بفرنسا.

أما أفريقيا فستصل بعد ذلك ، حيث من المقرر أن تبدأ كايين رحلتها في مهد الإنسانية من سيرينجيتي وتضع حدا لها في جوهانسبرغ. ومن إفريقيا ، ستنقلهم طائرة إلى أمريكا الوسطى ، ونقطة البداية في كانكون بالمكسيك وخط النهاية في بنما سيتي ، في بنما.

وآخر مرحلتين من الرحلة ستجريان في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. ونقطة البداية للأولى هي ليما ، بيرو ، ونقطة النهاية بوينس آيرس ، الأرجنتين.وسوف يتم الانتقال الي بانكوك ، تايلاند ، ومنها الي شانغريلا ، في الصين. في نهاية حملة جنوب شرق آسيا ، وستقوم بورشه بعد الرحلة برحلة أخرى تستغرق ثلاثة أيام في جبال الهيمالايا.

وباختصار ستستخدم السيارة سواء عبر الثلج أو الرمل أو الحصى أو الصحراء ، ولكن جميع الرحلات تشترك في شيء واحد:هي الطرق المذهلة والمليئة بالتحديات ومتعة القيادة في ظل ظروف قاسية".