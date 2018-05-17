بورش كايين s تبدأ رحلتها حول العالم

في يوم الجمعة 11 مايو، انطلقت بعثة بورش العالمية الاستكشافية World Expedition في أستراليا حيث سيستخدم عشرون مشتركًا سيارات بورشه كايين S في رحلة ستأخذهم من بريسبان ، أستراليا ، إلى شانغريلا الصينية.وهذه الجولة التي أقامتها بورشه تتم على شكل رالي تقليدي ، مع استخدام سيارة كايين S لكل مشارك وهناك أوقات للوصول وتقييمات المرحلة التي تؤخذ بعين الاعتبار.
وفي الإجمال ، ستطقع الرحلة ما يقرب من 25000 كيلومتر وستمتد لمدة 80 يومًا. وتنقسم الرحلة إلى ستة مراحل ، ستجعل المسافرين يعبرون الطرق في ست قارات. والمحطة الأولى ستأخذ المسافرين عبر أستراليا ، من بريسبان إلى بيرث. وسيعقب ذلك رحلة استكشافية إلى أوروبا ، والتي ستبدأ في كيب الشمالية وتنتهي في شامونيكس بفرنسا.
أما أفريقيا فستصل بعد ذلك ، حيث من المقرر أن تبدأ كايين رحلتها في مهد الإنسانية من سيرينجيتي وتضع حدا لها في جوهانسبرغ. ومن إفريقيا ، ستنقلهم طائرة إلى أمريكا الوسطى ، ونقطة البداية في كانكون بالمكسيك وخط النهاية في بنما سيتي ، في بنما.
وآخر مرحلتين من الرحلة ستجريان في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. ونقطة البداية للأولى هي ليما ، بيرو ، ونقطة النهاية بوينس آيرس ، الأرجنتين.وسوف يتم الانتقال الي بانكوك ، تايلاند ، ومنها الي شانغريلا ، في الصين. في نهاية حملة جنوب شرق آسيا ، وستقوم بورشه بعد الرحلة برحلة أخرى تستغرق ثلاثة أيام في جبال الهيمالايا.
وباختصار ستستخدم السيارة سواء عبر الثلج أو الرمل أو الحصى أو الصحراء ، ولكن جميع الرحلات تشترك في شيء واحد:هي الطرق المذهلة والمليئة بالتحديات ومتعة القيادة في ظل ظروف قاسية".
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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