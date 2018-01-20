قدمت لامبورجيني سيارتها الخارقة أفينتادور قبل 7 سنوات خلال معرض جنيف 2011 ويبدو أن السيارة قريبة من أن تنتهي دورة حياتها، فبعد أن كشفت تقارير عدة أن السيارة البديلة لها قادمة في 2020، ألمح السيد Maurizio Reggiani رئيس قسم الأبحاث والتطوير لدى لامبورجيني إلى عدة مواصفات تخص السيارة منها أنها هجينة.
فخلال تواجده في معرض ديترويت، كشف السيد ريجياني أن لامبورجيني حالياً تدرس مستقبل أفينتادور وما إن كان إستخدام محرك هجين هو الأنسب لبديلتها، وذكر ان العامل الأبرز الذي يهم مجلس الإدارة هو الخروج بسيارة بأداء عال جداً يعبّر عن هوية لامبورجيني، السيد ريجياني لم يدخل في التفاصيل ولكنه أكد أن السيارة البديلة ستستخدم محرك V12 وناقل حركة يدوي ثنائي الكلتش بجانب المحرك الكهربائي، بالإضافة إلى أنها ستكون أقل حجماً من أفينتادور.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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