قدمت لامبورجيني سيارتها الخارقة أفينتادور قبل 7 سنوات خلال معرض جنيف 2011 ويبدو أن السيارة قريبة من أن تنتهي دورة حياتها، فبعد أن كشفت تقارير عدة أن السيارة البديلة لها قادمة في 2020، ألمح السيد Maurizio Reggiani رئيس قسم الأبحاث والتطوير لدى لامبورجيني إلى عدة مواصفات تخص السيارة منها أنها هجينة.

فخلال تواجده في معرض ديترويت، كشف السيد ريجياني أن لامبورجيني حالياً تدرس مستقبل أفينتادور وما إن كان إستخدام محرك هجين هو الأنسب لبديلتها، وذكر ان العامل الأبرز الذي يهم مجلس الإدارة هو الخروج بسيارة بأداء عال جداً يعبّر عن هوية لامبورجيني، السيد ريجياني لم يدخل في التفاصيل ولكنه أكد أن السيارة البديلة ستستخدم محرك V12 وناقل حركة يدوي ثنائي الكلتش بجانب المحرك الكهربائي، بالإضافة إلى أنها ستكون أقل حجماً من أفينتادور.