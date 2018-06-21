كشفت شركة "كيا" عن الموديل الخاص "Final Edition" من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات Soul، والذي زود بشاحن هواء تيربو بقوة 204 حصان.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن سيارتها الجديدة زودت بالعديد من التجهيزات الإضافية مثل شاشة 8 بوصة لنظام الملاحة ونظام دمج الهواتف الذكية مع أندرويد Auto وأبل Carplay ، ونظام صوتي ونظام تدفئة المقاعد ومكيف الهواء وكاميرا الرجوع للخلف وجنوط خفيفة قياس 18 بوصة، بالإضافة إلى مساعد الضوء العالي.
وتوفر الشركة التابعة لمجموعة هيونداي لسيارتها الجديدة سقف بانورامي مع آلية كهربائية وطلاءات ميتاليك.
وبفضل ناقل الحركة مزدوج القابض من سبع سرعات تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون7.8 ثانية.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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