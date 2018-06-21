كشفت شركة "كيا" عن الموديل الخاص "Final Edition" من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات Soul، والذي زود بشاحن هواء تيربو بقوة 204 حصان.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن سيارتها الجديدة زودت بالعديد من التجهيزات الإضافية مثل شاشة 8 بوصة لنظام الملاحة ونظام دمج الهواتف الذكية مع أندرويد Auto وأبل Carplay ، ونظام صوتي ونظام تدفئة المقاعد ومكيف الهواء وكاميرا الرجوع للخلف وجنوط خفيفة قياس 18 بوصة، بالإضافة إلى مساعد الضوء العالي.

وتوفر الشركة التابعة لمجموعة هيونداي لسيارتها الجديدة سقف بانورامي مع آلية كهربائية وطلاءات ميتاليك.

وبفضل ناقل الحركة مزدوج القابض من سبع سرعات تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون7.8 ثانية.