أعلن مهندسون من مقاطعة نوفغورد الروسية عن إجراء اختبارات ناجحة لنماذج جديدة من شاحنة "Rusak-3993" البرمائية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أوضح المهندسون أنهم تعاونوا مع زملائهم من تترستان لتطوير هذا النموذج ليعمل في الظروف المناخية الباردة في القطبين الشمالي والجنوبي، وزودوه بنوع خاص من عجلات قادرة على اجتياز مختلف أنواع الطرق، ليتمكن من السير على الجليد والطرق المكسوة بالثلوج و السباحة في مياه البحيرات والمسطحات المائية".

وأكدوا أنه وفي حال اجتياز هذه الشاحنة لجميع الاختبارات، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاجها التجاري لتطرح في الأسواق العام المقبل.

من جانبه أبدى رئيس بعثة "القطب الشمالي" الروسية، فلاديمير تشوكوف، إعجابه بأداء تلك الشاحنات وأكد أن "وجود مثل هذه الآليات ضروري في المناطق التي يصعب اكتشافها بسبب طبيعة تضاريسها الصعبة".