أعلن مهندسون من مقاطعة نوفغورد الروسية عن إجراء اختبارات ناجحة لنماذج جديدة من شاحنة "Rusak-3993" البرمائية.
وبحسب موقع روسيا اليوم، أوضح المهندسون أنهم تعاونوا مع زملائهم من تترستان لتطوير هذا النموذج ليعمل في الظروف المناخية الباردة في القطبين الشمالي والجنوبي، وزودوه بنوع خاص من عجلات قادرة على اجتياز مختلف أنواع الطرق، ليتمكن من السير على الجليد والطرق المكسوة بالثلوج و السباحة في مياه البحيرات والمسطحات المائية".
وأكدوا أنه وفي حال اجتياز هذه الشاحنة لجميع الاختبارات، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاجها التجاري لتطرح في الأسواق العام المقبل.
من جانبه أبدى رئيس بعثة "القطب الشمالي" الروسية، فلاديمير تشوكوف، إعجابه بأداء تلك الشاحنات وأكد أن "وجود مثل هذه الآليات ضروري في المناطق التي يصعب اكتشافها بسبب طبيعة تضاريسها الصعبة".
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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