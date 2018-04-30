قال خبير السيارات الألماني ماركوس هيرمان إنه لا يمكن التخلص من رائحة السجائر بالسيارة بواسطة المعطر أو التنظيف السطحي للأجزاء الزجاجية والبلاستيكية.
وبدلا من ذلك، ينبغي اللجوء إلى التنظيف الاحترافي؛ حيث يمكن التخلص من رائحة السجائر بواسطة مبخر يحتوي على سائل تنظيف خاص، والذي يمكنه القضاء على مركبات الكربون.
كما تساعد المعالجة بالأوزون في القضاء على رائحة السجائر بالسيارة بشكل نهائي.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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