قال خبير السيارات الألماني ماركوس هيرمان إنه لا يمكن التخلص من رائحة السجائر بالسيارة بواسطة المعطر أو التنظيف السطحي للأجزاء الزجاجية والبلاستيكية.

وبدلا من ذلك، ينبغي اللجوء إلى التنظيف الاحترافي؛ حيث يمكن التخلص من رائحة السجائر بواسطة مبخر يحتوي على سائل تنظيف خاص، والذي يمكنه القضاء على مركبات الكربون.

كما تساعد المعالجة بالأوزون في القضاء على رائحة السجائر بالسيارة بشكل نهائي.