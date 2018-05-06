المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي i20

كشفت شركة "هيونداي" النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها الصغيرة i20، متعددة الألوان ولديها أنظمة مساعدةـ ويتميز الموديل الجديد بشبكة المبرد والمصدم، والأضواء، وذو جنوط الخفيفة قياس 15 و16 بوصة.
كما تتوفر للسيارة أربعة خطوط تجهيزات هي: Pure و Select و Trend و Style، والتي تختلف باختلافها المقصورة الداخلية لتظهر بألوان الأسود والرمادي وأزرق، وأيضا مع اللون الأحمر أو الأزرق لحليات الزينة.
وحصلت محركات سيارة هيونداي، التي تسع 326 لترا في صندوق الأمتعة، علي وظيفة إيقاف وتشغيل المحرك، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أتوماتيكي مزدوج القابض. وتغطي هذه المحركات نطاق قوة يمتد بين 75 و120 حصان.
ومن المميزات الجديدة، التي تظهر بالسيارة، نظام الحفاظ علي حارة السير، والذي يمنع الانحراف عن الطريق، وذلك ضمن حزمة أنظمة القيادة المساعدة.
وتم تجهيز السيارة بشاشة قياس 3.8 بوصة، والمستوي التالي هو شاشة أحادية اللون قياس 5 بوصة والنسخة الأكبر هي شاشة ملونة قياس 7 بوصة يمكن عبرها تشغيل تطبيقات الهاتف الذكي عن طريق أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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