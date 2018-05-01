لا تترك هينيسي أي سيارة أمريكية رياضية إلا وتقوم بتوفير تعديلات مجنونة لها، وآخر هذه السيارات هي دودج تشالنجر SRT ديمون القوية أصلاً!
تشالنجر SRT ديمون تأتي مسبقاً بمحرك V8 سوبرتشارج بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 840 حصان، ولكن هينسي غير مكتفية بهذه القوة لتقوم بتعديلها ورفع قوتها إلى 1,035 حصان. لم تكشف هينيسي عن تعديلاتها بشكل موسع ولكن يتوقع أن تكون زيادة في حجم السوبرتشارج بالإضافة إلى زيادة ضغط المكينة وتوفير فلاتر هوائية أفضل وأخيراً بعض التعديلات في برمجة المحرك.
هذه القوة الكبيرة سمحت لـ تشالنجر SRT ديمون بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 1.93 ثانية فقط مقارنة بـ 2.3 ثانية في النسخة الأساسية. بعد ذلك تنطلق تشالنجر SRT ديمون لقطع مسافة الربع ميل بزمن 9.38 ثانية وبسرعة قدرها 236 كم/س، بفارق يبلغ 0.27 ثانية عن النسخة الأساسية.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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