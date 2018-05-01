لا تترك هينيسي أي سيارة أمريكية رياضية إلا وتقوم بتوفير تعديلات مجنونة لها، وآخر هذه السيارات هي دودج تشالنجر SRT ديمون القوية أصلاً!

تشالنجر SRT ديمون تأتي مسبقاً بمحرك V8 سوبرتشارج بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 840 حصان، ولكن هينسي غير مكتفية بهذه القوة لتقوم بتعديلها ورفع قوتها إلى 1,035 حصان. لم تكشف هينيسي عن تعديلاتها بشكل موسع ولكن يتوقع أن تكون زيادة في حجم السوبرتشارج بالإضافة إلى زيادة ضغط المكينة وتوفير فلاتر هوائية أفضل وأخيراً بعض التعديلات في برمجة المحرك.

هذه القوة الكبيرة سمحت لـ تشالنجر SRT ديمون بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 1.93 ثانية فقط مقارنة بـ 2.3 ثانية في النسخة الأساسية. بعد ذلك تنطلق تشالنجر SRT ديمون لقطع مسافة الربع ميل بزمن 9.38 ثانية وبسرعة قدرها 236 كم/س، بفارق يبلغ 0.27 ثانية عن النسخة الأساسية.