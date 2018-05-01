تعرف على المشاكل التي تواجه فرامل السيارة في الصيف

تواجه فرامل السيارة عدة مشاكل عند تلفها وخاصة في فصل الصيف، لذا لا تتهاون ابدًا لحماية سيارتك ونفسك من حدوث أى كوارث، ومن هنا نقدم لكم أشهر حالات أعطال فرامل السيارات:

توقف إطار قبل الآخر

يلاحظ البعض أثناء ضغطهم على الفرامل، انحراف السيارة، وذلك يوضح هواءً زائدًا قد يكون دخل بدائرة الفرامل في الوصلة المؤدية للإطار.

عدم استجابة الفرامل أثناء الضغط

عندما يضغط السائق على الفرامل ولا تتوقف السيارة، يكون السبب هو زيت الفرامل، حيث يتوقع في تلك الحالة "فراغ خزان الزيت، أو تسرب بأحد الأنابيب الخاصة بدورة زيت الفرامل".

صلابتها عند استخدامها

في حال ضغطك على الفرامل ووجدتها صلبة فقط يكون السبب هو وجود تسرب داخلي للزيت، وهو ما ينتج عنه عدم انسيابية الضغط على الفرامل.

الضغط عليها لأقصى حد لتخفيف السرعة

إذا وجدت نفسك تضغط بساقك على الفرامل لأقصى درجة حتى تخفف السرعة، فيجب عليك معرفة أن المشكلة تمكن في انتهاء عُمْر فحمات أو سائل الفرامل.

سخونة الفرامل

وتظهر خلال فصل الصيف حيث تكون درجة حراراتها عالية، وتلتصق معها أسطوانة مركزية للإطار "القُرص"، ويمكن من خلال الضغط المستمر والقوي على الفرامل، تحريرها من الالتصاق.