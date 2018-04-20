من المهم أن نعلم أن تويوتا سوبرا الجديدة طورت إلى جانب الجيل الجديد من بي إم دبليو Z4 حيث تتشارك السيارتان قاعدة العجلات والمحركات وناقلات الحركة، بالطبع ميزت كل من الشركتين سيارتها بتخصيصات تناسب فلسفتها فقامت تويوتا بتجهيز سوبرا للأداء الرياضي البحت، يقول رئيس تويوتا للأبحاث والتطوير Gerald Killmann “قاعدة العجلات مماثلة، وينطبق ذلك على المحركات”
يتمثل الاختلاف الأساسي بين السيارتين إلى جانب العلامة باختلاف تصميم السيارتين حيث تأتي بي إم دبليو Z4 بالسقف المكشوف حصرياً، أما تويوتا سوبرا فتتوفر فقط ككوبيه، ويعلق Killmann على الاختلاف بين السيارتين بحصول سوبرا على تعديلات شاصي مختلفة، وبإمكانية نقل السيارة إلى مستوى جديد من الأداء مع فريق تويوتا Gazoo Racing.
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دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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