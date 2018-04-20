من المهم أن نعلم أن تويوتا سوبرا الجديدة طورت إلى جانب الجيل الجديد من بي إم دبليو Z4 حيث تتشارك السيارتان قاعدة العجلات والمحركات وناقلات الحركة، بالطبع ميزت كل من الشركتين سيارتها بتخصيصات تناسب فلسفتها فقامت تويوتا بتجهيز سوبرا للأداء الرياضي البحت، يقول رئيس تويوتا للأبحاث والتطوير Gerald Killmann “قاعدة العجلات مماثلة، وينطبق ذلك على المحركات”

يتمثل الاختلاف الأساسي بين السيارتين إلى جانب العلامة باختلاف تصميم السيارتين حيث تأتي بي إم دبليو Z4 بالسقف المكشوف حصرياً، أما تويوتا سوبرا فتتوفر فقط ككوبيه، ويعلق Killmann على الاختلاف بين السيارتين بحصول سوبرا على تعديلات شاصي مختلفة، وبإمكانية نقل السيارة إلى مستوى جديد من الأداء مع فريق تويوتا Gazoo Racing.