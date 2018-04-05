كشفت "فولفو"، أخيراً، الستار عن أحدث نموذج من سيارتها "XC40" رباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة، مع طراز رفعت من خلاله الصانعة السويدية مستوى التحدي ضمن فئة الكروس أوفر، وذلك من خلال تصميم أنيق وعصري يجمع بين ضخامة السيارات رباعية الدفع والإيروديناميكية العالية المعهودة في الطرز الكوبيه الفارهة.
وتعكس «XC40» إصرار الصانعة السويدية على إدخال جيل جديد من سيارتها، تطال الفئة المدمجة الصغيرة من عائلة الكروس أوفر، لتأتي السيارة الجديدة لتكمل عائلة «فولفو» على صعيد عائلة «XC»، التي تضم بجانبها الشقيقتين الأكبر حجماً «XC60»، و«XC90».
وعملت «فولفو» على منح سيارتها الجديدة شخصية منفصلة مقارنة بشقيقتيها الأكبر حجماً، بعد أن زودت «XC40» بشبكة تهوية كبيرة الحجم، وخطوط هيكل عدائية، وصولاً إلى اعتماد مفهوم سيارة العضلات في ما يتعلق بالحيز المخصص لواقيات العجلات الخلفية، وانتهاءً بخطوط خلفية ذات طابع رياضي، وأقراص عجلات مطلية بالكروم مع نقوش تنسجم مع الشكل الخارجي.
وداخلياً، حظيت السيارة بصندوق خلفي يتسع إلى 460 لتراً، ما يجعل منها مركبة عائلية بامتياز، وكأغلب سيارات «فولفو» زودت «XC40» الجديدة بالعديد من أنظمة الأمان كالتحذير من الأجسام الغريبة على الطريق أثناء السير وأنظمة ركن السيارة، فضلاً عن أحدث أنظمة «الملتيميديا» والشاشات الكبيرة العاملة باللمس.
وتتوافر السيارة بنظام الدفع الرباعي، مع خيارات عديدة من المحركات الاقتصادية، بدءاً من محرك الأسطوانات الأربع بسعة اللترين والمعزز بالتوربو، وصولاً الى خيار محرك الأسطوانات الثلاث بسعة 1.5 لتر، والمعزز أيضاً بالتوربو، على أن يتوافر في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام، وانتهاءٍ بتقديم الشركة السويدية لاحقاً خيار المحرك الهجين المقرون بمحرك كهربائي يعمل بصورة متزامنة مع محرك وقود احتراقي مكون من ثلاث أسطوانات، وبسعة 1.5 لتر أيضاً.
وتطمح «فولفو»، عبر سيارتها الجديدة، الى منافسة صانعين عالميين على صعيد هذه الفئة من مركبات الكروس أوفر المتوسطة، من أبرزها «أودي كيو 3»، و«بي إم دبليو إكس 2» الجديدة كلياً، بجانب «إنفينيتي كيو إكس 30»، ومرسيدس "جي إل إ "
GMT 21:55 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان"بي إم دبليو" تُطلق جديد "الفئة الخامسة"
GMT 21:51 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان"بي إم دبليو" تطلق طرازها الرياضي "ألبينا بي 7"
GMT 21:46 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانشركة "بي إم دبليو" تطلق سيارتها لفئة الكروس أوفر المدمجة
GMT 21:38 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان"بي إم دبليو" تطلق دراجة "جي إس سيراتو" في أبوظبي
GMT 14:24 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانإيقاف إنتاج سيارات هوندا اكورد 2018 قد يكون بسبب كامري 2018
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
أرسل تعليقك