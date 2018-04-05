كشفت "فولفو"، أخيراً، الستار عن أحدث نموذج من سيارتها "XC40" رباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة، مع طراز رفعت من خلاله الصانعة السويدية مستوى التحدي ضمن فئة الكروس أوفر، وذلك من خلال تصميم أنيق وعصري يجمع بين ضخامة السيارات رباعية الدفع والإيروديناميكية العالية المعهودة في الطرز الكوبيه الفارهة.

وتعكس «XC40» إصرار الصانعة السويدية على إدخال جيل جديد من سيارتها، تطال الفئة المدمجة الصغيرة من عائلة الكروس أوفر، لتأتي السيارة الجديدة لتكمل عائلة «فولفو» على صعيد عائلة «XC»، التي تضم بجانبها الشقيقتين الأكبر حجماً «XC60»، و«XC90».

وعملت «فولفو» على منح سيارتها الجديدة شخصية منفصلة مقارنة بشقيقتيها الأكبر حجماً، بعد أن زودت «XC40» بشبكة تهوية كبيرة الحجم، وخطوط هيكل عدائية، وصولاً إلى اعتماد مفهوم سيارة العضلات في ما يتعلق بالحيز المخصص لواقيات العجلات الخلفية، وانتهاءً بخطوط خلفية ذات طابع رياضي، وأقراص عجلات مطلية بالكروم مع نقوش تنسجم مع الشكل الخارجي.

وداخلياً، حظيت السيارة بصندوق خلفي يتسع إلى 460 لتراً، ما يجعل منها مركبة عائلية بامتياز، وكأغلب سيارات «فولفو» زودت «XC40» الجديدة بالعديد من أنظمة الأمان كالتحذير من الأجسام الغريبة على الطريق أثناء السير وأنظمة ركن السيارة، فضلاً عن أحدث أنظمة «الملتيميديا» والشاشات الكبيرة العاملة باللمس.

وتتوافر السيارة بنظام الدفع الرباعي، مع خيارات عديدة من المحركات الاقتصادية، بدءاً من محرك الأسطوانات الأربع بسعة اللترين والمعزز بالتوربو، وصولاً الى خيار محرك الأسطوانات الثلاث بسعة 1.5 لتر، والمعزز أيضاً بالتوربو، على أن يتوافر في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام، وانتهاءٍ بتقديم الشركة السويدية لاحقاً خيار المحرك الهجين المقرون بمحرك كهربائي يعمل بصورة متزامنة مع محرك وقود احتراقي مكون من ثلاث أسطوانات، وبسعة 1.5 لتر أيضاً.

وتطمح «فولفو»، عبر سيارتها الجديدة، الى منافسة صانعين عالميين على صعيد هذه الفئة من مركبات الكروس أوفر المتوسطة، من أبرزها «أودي كيو 3»، و«بي إم دبليو إكس 2» الجديدة كلياً، بجانب «إنفينيتي كيو إكس 30»، ومرسيدس "جي إل إ "