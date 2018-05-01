تغيرات جديدة تطرأ على فيراري 488 gtb

أجرت شركة "بوجيا ريسينج" تعديلات جديدة على سيارة فيراري 488 GTB لزيادة معدلات الأداء ومنحها المزيد من الشراسة التصميمية، وتحمل الكوبيه المعدلة اسم FPlus Corsa، وسيتم غنتاج 20 نسخة منها فقط.

كما تتمتع السيارة بالمزيد من الديناميكية بفضل عناصر الهيكل الجديدة والمصنوعة من الكربون الشفاف، والتي ساهمت في خفض وزن السيارة حوالي 48 كجم.

وتتميز السيارة من خلال التصميم الجديد لكل من المئزرين الأمامي والخلفي والناشر الفعال، والعتبات الجانبية، والجناح الخلفي، فضلا عن ظهور الكربون على العديد من فتحات التهوية، والمرايا الخارجية، بالإضافة إلى الجنوط المسبوكة قياس 21 بوصة.

وتنطلق السيارة المعدلة بقوة 820 كيلووات/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تستمدها من محرك تربو مزدوج من 8 أسطوانات.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 345 كلم/س، وتتوفر للمقصورة الداخلية تجهيزات جلدية وحليات الكربون الشفاف.