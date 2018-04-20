أشارت بعض التقارير إلي أن شركة تسلا قررت وقف خط إنتاج سيارات" مودل3" بشكل مؤقت في مصنع "فريمونت" بالولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة " THE VERGE"، أن الشركة قررت وقف إنتاج خط سياراتها لمدة 5 أيام، ليتم فحص المعدات بدقة من خلال الخبراء، والتأكد من سلامة السيارات التي تم إنتاجها سابقا طوال الفترة السابقة .
ويأتي ذلك القرار بعد الحادث الكبير الذي وقع بالولايات المتحدة الأمريكية لسيارة تسلا "مودل 3"والذي تسبب في وفاة قائد السيارة عندما أعتمد علي خاصية القيادة الألية.
وأشارت التقارير إلي أن السيارات تعاني من خلل كبير في أجهزتها الداخلية والتي تسببت في وقوع عدد كبير من الحوادث.
ويتوقع الخبراء، أن هذا الحادث سيجبر تسلا علي تقلص إنتاج سياراتها الكهربائية بسبب تكلفة تصنيعها العالية والمنافسة القوية من الشركات المنافسة في محال صناعة السيارات الكهربائية الذكية.
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دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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