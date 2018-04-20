أشارت بعض التقارير إلي أن شركة تسلا قررت وقف خط إنتاج سيارات" مودل3" بشكل مؤقت في مصنع "فريمونت" بالولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة " THE VERGE"، أن الشركة قررت وقف إنتاج خط سياراتها لمدة 5 أيام، ليتم فحص المعدات بدقة من خلال الخبراء، والتأكد من سلامة السيارات التي تم إنتاجها سابقا طوال الفترة السابقة .

ويأتي ذلك القرار بعد الحادث الكبير الذي وقع بالولايات المتحدة الأمريكية لسيارة تسلا "مودل 3"والذي تسبب في وفاة قائد السيارة عندما أعتمد علي خاصية القيادة الألية.

وأشارت التقارير إلي أن السيارات تعاني من خلل كبير في أجهزتها الداخلية والتي تسببت في وقوع عدد كبير من الحوادث.

ويتوقع الخبراء، أن هذا الحادث سيجبر تسلا علي تقلص إنتاج سياراتها الكهربائية بسبب تكلفة تصنيعها العالية والمنافسة القوية من الشركات المنافسة في محال صناعة السيارات الكهربائية الذكية.