«جاغوار» ترفع مستوى التحدّي في السيارات الكهربائية مع طراز «I-Pace»

عرضت شركة «جاغوار» البريطانية، خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات ، طرازها الكهربائي الفاخر «I-Pace»، الذي من المتوقع أن يرفع دائرة المنافسة على صعيد المركبات الصديقة للبيئة، والدخول منافساً قوياً لطرز العلامة الأميركية الشهيرة «تسلا».
وتأتي «I-Pace» بمحركين كهربائيين، ينتجان معاً قوة 400 حصان، يستمدان طاقتهما من بطارية «ليثيوم أيون» متطورة تتكون من 432 خلية بقدرة 90 كيلوواط، تكفل للمحركات الكهربائية دفع السيارة إلى الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في غضون 4.8 ثوانٍ، وتضمن للسيارة السير لمسافة تصل إلى 380 كيلومتراً في الشحن الكامل للبطارية، قبل أن تتم إعادة شحن البطارية لمرة جديدة، مع إمكانية اللجوء إلى خاصية الشحن السريع بنسبة 80%، وذلك في غضون 40 دقيقة باستخدام شاحن التيار المباشر السريع ذي قوة 100 كيلوواط.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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