«جاغوار» ترفع مستوى التحدّي في السيارات الكهربائية مع طراز «I-Pace»

عرضت شركة «جاغوار» البريطانية، خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات ، طرازها الكهربائي الفاخر «I-Pace»، الذي من المتوقع أن يرفع دائرة المنافسة على صعيد المركبات الصديقة للبيئة، والدخول منافساً قوياً لطرز العلامة الأميركية الشهيرة «تسلا».

وتأتي «I-Pace» بمحركين كهربائيين، ينتجان معاً قوة 400 حصان، يستمدان طاقتهما من بطارية «ليثيوم أيون» متطورة تتكون من 432 خلية بقدرة 90 كيلوواط، تكفل للمحركات الكهربائية دفع السيارة إلى الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في غضون 4.8 ثوانٍ، وتضمن للسيارة السير لمسافة تصل إلى 380 كيلومتراً في الشحن الكامل للبطارية، قبل أن تتم إعادة شحن البطارية لمرة جديدة، مع إمكانية اللجوء إلى خاصية الشحن السريع بنسبة 80%، وذلك في غضون 40 دقيقة باستخدام شاحن التيار المباشر السريع ذي قوة 100 كيلوواط.