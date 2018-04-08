«نيسان 370z نيسمو» تدشّن ظهورها الأول في أسواق الإمارات

أطلقت شركة «نيسان»، نسخة الأداء المتفوّق من سيارتها «370Z نيسمو» للمرة الأولى في الأسواق الإماراتية، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة الساعية إلى تعزيز علامة «نيسمو» في الأسواق الشرق أوسطية، وتأتي استكمالاً لمجموعتها التي تضم «نيسان باترول نيسمو» و«نيسان جي تي-آر نيسمو».
ويُبرز الهيكل الخارجي، الخطوط الحمراء ومكونات الإيروديناميكية من «نيسمو»، وصولاً إلى مقصورة داخلية بمقعد، مكسوة باللون الأحمر ومطرزة بشعار «نيسمو»، وصولاً إلى عجلة قيادة مكسوة بالجلد الفاخر من نوع «Alcantara»، فضلاً عن عدادات سرعة من «نيسمو» باللون الأحمر، تتضمن كلاً من عداد الدوران وعداد السرعة المعززين بخاصية «First Sweep» التي تعمل بمجرد الضغط على زر تشغيل السيارة.
كما ضمّت المقصورة لوحة قيادة ذات تجويف مناسب، وكونسول وسطي تعلوه شاشة ولوح تحكّم مشتقان من «إنفينيتي»، كما تبرز أعلى الشاشة ثلاثة عدادات، الأول يقدم معلومات حول درجة حرارة زيت السيارة، والثاني لقياس الجهد الكهربائي، والثالث للوقت، فيما تتمتع المنطقة الخلفية للسيارة بمساحة سهلة الاستخدام لحمل الأمتعة.
وعززت «نيسان» محرك سيارتها «370Z نيسمو» بمنظومة ناقل حركة أوتوماتيكي محسن ذي سبع سرعات، ونظام «DRM» لتوافق لفات المحرك مع وضع ناقل الحركة أثناء الانتقال به لسرعات أدنى، وصولاً إلى نظام «Adaptive Shift Control» لتعديل نقل الحركة وفق أسلوب السائق، بالإضافة إلى خيار التحول بعملية نقل الحركة إلى الأسلوب اليدوي، من خلال ذراعين موجودتين خلف عجلة القيادة.
وعلى الرغم من كونها من فئة المركبات الرياضية، إلا أن «نيسان» زودت سيارتها بقائمة مطولة من مواصفات السلامة والأمان، ومنها منظومة الوسائد الهوائية المتقدّمة من «نيسان» التي تحتوي على وسادتين هوائيتين إضافيتين تعملان على مرحلتين، فضلاً عن مجسات مثبتة في حزام الأمان، ومجس في المقعد، ووسائد هوائية إضافية مثبّتة في المقعدين الأماميين، ووسائد هوائية إضافية جانبية ناحية الستائر العلوية، وصولاً إلى منظومة مكابح من «نيسان»، قادرة على التعامل وكبح السرعة التي تنتج عن محركها القوي، وانتهاءً بنظام مراقبة ضغط الإطارات.
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