كشفت شركة "REC" الدنماركية لصناعة السيارات عن مجموعة جديدة من الساعات المصنعة من بقايات سيارات فورد موستنج الكلاسيكية.

وفي الوقت الذي لا تعد فكرة تدوير مخلفات السيارات الكلاسيكية جديدة، حيث أعيدت صناعة سيارات بورش 911 و ميني كوبر وتحويلها إلى ساعات، إلا أن دخول فورد في مثل هذه الصناعة تعد الأولى.

بدأت قصة إنتاج ساعات من مخلفات فورد موستنج عند كريستيان ميج و جوناثان كامستروب اللذان سافرا العديد من المدن لإقناع مالكي السيارات بإدخالها في صناعة جديدة، وهو ما حدث بالفعل.

يقول كريستيان ميج، مؤسس شركة "REC" إن البعض يرى أن السيارات الكلاسيكية مجرد حطام يأخذ حير من الفراغ، ولكن الحقيقة أنه كنز يمكن بث الحياة فيه من جديد في صور أخرى.

يضيف أن الساعة المصنوعة من أجزاء سيارات فورد القديمة هي بمثابة قصة تعاد صياغتها ويدور تاريخها في فلك العقارب والتروس.

وتبدأ أسعار ساعات فورد (P51 Mustang) بحسب موقع "mustangforums.com" من 1500 دولار، أي ما يعادل نحو (26.500 جنيه مصري)، ومن المقرر إنتاج عدد محدود من تلك الساعات بنظام الطلب المسبق.