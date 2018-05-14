تعرف على سعر سيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو

بيعت سيارة لامبورغيني هوراكان الخاصة بـ بابا الفاتيكان فرانشيسكو بأربعة اضعاف سعرها الأصلي، بعد أن باركها البابا بتوقيعه الشخصي، وكان السيارة قد اهديت للحبر الاعظم في فترة سابقة من قبل شركة لامبورغيني الايطالية، وعلى السيارة البيضاء اللون عدد من الخطوط الذهبية الملفتة والتي تميز السيارة عن مثيلاتها في العالم، لتباع بسعر 650 الف جنيه استرليني، وسيقسم المبلغ على عدد من الجمعيات الخيرية، وسيتم التبرع بـ 430 الف جنيه لمدينة نينوى العراقية، بينما سيتقسم المبلغ الباقي على ثلاثة جمعيات خيرية اخرى.
وتعد هوراكان من أفضل السيارات السوبر رياضية في العالم حالياً، وتزود بمحرك من 10 استطوانات سعة 5.2 ليتر يولد اكثر من 600 حصان ويدفع السيارة للتسارع من صفر الى 100 كيلومتر في الساعة في 3.2 ثانية فقط.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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