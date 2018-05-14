تعرف على سعر سيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو

بيعت سيارة ​لامبورغيني هوراكان​ الخاصة بـ ​بابا الفاتيكان فرانشيسكو​ بأربعة اضعاف سعرها الأصلي، بعد أن باركها البابا بتوقيعه الشخصي، وكان السيارة قد اهديت للحبر الاعظم في فترة سابقة من قبل شركة لامبورغيني الايطالية، وعلى السيارة البيضاء اللون عدد من الخطوط الذهبية الملفتة والتي تميز السيارة عن مثيلاتها في العالم، لتباع بسعر 650 الف جنيه استرليني، وسيقسم المبلغ على عدد من الجمعيات الخيرية، وسيتم التبرع بـ 430 الف جنيه لمدينة نينوى العراقية، بينما سيتقسم المبلغ الباقي على ثلاثة جمعيات خيرية اخرى.​​​​​​​

وتعد هوراكان من أفضل السيارات السوبر رياضية في العالم حالياً، وتزود بمحرك من 10 استطوانات سعة 5.2 ليتر يولد اكثر من 600 حصان ويدفع السيارة للتسارع من صفر الى 100 كيلومتر في الساعة في 3.2 ثانية فقط.