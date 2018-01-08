كشفت هيونداي العالمية مؤخرا عن نموذج FCEV الجديد والعامل بخلايا الوقود، حيث يستخدم هذا النموذج الهيدروجين لتوليد الكهرباء التي يتم استخدامها لتشغيل المحرك الكهربائي للسيارة.

وتقدم هيونداي بهذا النموذج جيل جديد من نظام خلايا الوقود، وهو نظام أكثر تطورا من الأنظمة السابقة التي قدمتها هيونداي بنماذج FCEV التي عرضتها من قبل، حيث يقدم هذا النظام أداء أعلى وكفاءة أكبر مقارنة بالنسخ السابقة من نفس النظام.

وإلى جانب تركيز هيونداي في هذا النموذج على نظام خلايا الوقود المتطور، ذكرت الشركة أيضا أن هذا النموذج مزود بالعديد من الأنظمة التكنولوجية المساعدة للسائق، وهي أنظمة وعدت هيونداي محبيها أنها ستقدمها بعدد كبير من سياراتها القادمة.