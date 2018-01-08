كشفت هيونداي العالمية مؤخرا عن نموذج FCEV الجديد والعامل بخلايا الوقود، حيث يستخدم هذا النموذج الهيدروجين لتوليد الكهرباء التي يتم استخدامها لتشغيل المحرك الكهربائي للسيارة.
وتقدم هيونداي بهذا النموذج جيل جديد من نظام خلايا الوقود، وهو نظام أكثر تطورا من الأنظمة السابقة التي قدمتها هيونداي بنماذج FCEV التي عرضتها من قبل، حيث يقدم هذا النظام أداء أعلى وكفاءة أكبر مقارنة بالنسخ السابقة من نفس النظام.
وإلى جانب تركيز هيونداي في هذا النموذج على نظام خلايا الوقود المتطور، ذكرت الشركة أيضا أن هذا النموذج مزود بالعديد من الأنظمة التكنولوجية المساعدة للسائق، وهي أنظمة وعدت هيونداي محبيها أنها ستقدمها بعدد كبير من سياراتها القادمة.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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