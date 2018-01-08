بكل فخر وصفت نتائجها بـ"أنجح عام مر عليها على الإطلاق"، وخلال آخر 12 شهراً استطاعت مرسيدس توصيل 2,289,344 سيارة للعملاء بزيادة بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2016.
السوق الأوروبي يظل هو الأكبر للعلامة الألمانية بمبيعات تفوق 955,000 وحدة بزيادة بنسبة 6.4%، وفي ألمانيا وحدها استطاعت بيع ما يزيد عن 300,000 سيارة، وتقول مرسيدس أنها الرائدة في قطاع السيارات الفاخرة في القارة ويتضمن ذلك بريطانيا العظمى وفرنسا وتركيا وسويسرا وبولاندا والبرتغال والدنمارك والتشيك وغيرها.
خلال ديسمبر 2017، حققت مرسيدس أفضل مبيعات في تاريخها كما أن الربع الأخير كان الأفضل في تاريخها كذلك، مع بقاء C-Class سيدان وواجن على عرش الأعلى مبيعاً ضمن موديلاتها حيث بيع منها ما يزيد عن 415,000 وحدة خلال العام الماضي، وكذلك فإن E-Class أظهرت مبيعات قوية للغاية بزيادة بنسبة 40% مقارنة بـ 2016 مع تضاعف مبيعات الموديل في الصين.
حتى الآن، لم تصدر بي إم دبليو وأودي أرقام مبيعاتهم لعام 2017، ولكن مبدئياً فالأرقام التي أصدرتها مرسيدس تؤكد بأنها ستحافظ على عرش صانعات السيارات الفاخرة.
وبالفعل، افتخر الدكتور زيتر زيتشه رئيس مجلس إدارة دايملر AG ورئيس مرسيدس خلال مؤتمر الإعلان عن أرقام المبيعات بتجاوزها 2.3 مليون سيارة، مع تأكيده على بقاء شركته كأكثر علامة تجارية فاخرة مبيعاً في العالم خلال 2017 مجدداً.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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