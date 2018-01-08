بكل فخر وصفت نتائجها بـ"أنجح عام مر عليها على الإطلاق"، وخلال آخر 12 شهراً استطاعت مرسيدس توصيل 2,289,344 سيارة للعملاء بزيادة بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2016.

السوق الأوروبي يظل هو الأكبر للعلامة الألمانية بمبيعات تفوق 955,000 وحدة بزيادة بنسبة 6.4%، وفي ألمانيا وحدها استطاعت بيع ما يزيد عن 300,000 سيارة، وتقول مرسيدس أنها الرائدة في قطاع السيارات الفاخرة في القارة ويتضمن ذلك بريطانيا العظمى وفرنسا وتركيا وسويسرا وبولاندا والبرتغال والدنمارك والتشيك وغيرها.

خلال ديسمبر 2017، حققت مرسيدس أفضل مبيعات في تاريخها كما أن الربع الأخير كان الأفضل في تاريخها كذلك، مع بقاء C-Class سيدان وواجن على عرش الأعلى مبيعاً ضمن موديلاتها حيث بيع منها ما يزيد عن 415,000 وحدة خلال العام الماضي، وكذلك فإن E-Class أظهرت مبيعات قوية للغاية بزيادة بنسبة 40% مقارنة بـ 2016 مع تضاعف مبيعات الموديل في الصين.

حتى الآن، لم تصدر بي إم دبليو وأودي أرقام مبيعاتهم لعام 2017، ولكن مبدئياً فالأرقام التي أصدرتها مرسيدس تؤكد بأنها ستحافظ على عرش صانعات السيارات الفاخرة.

وبالفعل، افتخر الدكتور زيتر زيتشه رئيس مجلس إدارة دايملر AG ورئيس مرسيدس خلال مؤتمر الإعلان عن أرقام المبيعات بتجاوزها 2.3 مليون سيارة، مع تأكيده على بقاء شركته كأكثر علامة تجارية فاخرة مبيعاً في العالم خلال 2017 مجدداً.