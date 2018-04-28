في حين تخلت شركات صناعة السيارات الأمريكية تقريبا عن إنتاج السيارات الصغيرة مثل "فيستا" من "فورد" و"شيفورليه سونيك" من "جنرال موتورز" بسبب تراجع شعبية هذه الفئة من السيارات لصالح السيارات الكبيرة، فإن "فورد" ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة قررت طرح جيل جديد من سيارتها الصغيرة "فوكوس" في السوق الأمريكية العام المقبل.
وقد كشفت الشركة الأمريكية عن نموذج الجيل الجديد من السيارة خلال مؤتمرات متزامنة في أوروبا والصين، في حين تعتزم طرحه في هذه الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي، في حين سيكون على الأمريكيين الانتظار حتى النصف الثاني من العام المقبل حتى يمكنهم شراء هذه السيارة.
وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هذه الجدول الزمني لطرح السيارة الجديدة يمكن أن يؤدي إلى نقل خط إنتاج هذا الطراز من مصانع "فورد" في ولاية "ميشيجان" الأمريكية إلى مصانعها في الصين وهو ما يعني وقف إنتاج السيارات المدمجة لشركة فورد في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا.
وتقول "فورد" إنها ستضيف إلى الجيل الجديد من السيارة "فوكوس" وهو الجيل الرابع من هذا الطراز المزيد من عوامل الراحة والمساحة إلى جانب تحسين وسائل القيادة، مشيرة إلى أنها أعادت تصميم هذا الطراز بدءا من العجلات.
وستطرح "فورد" السيارة "فوكوس" في عدة فئات من حيث التصميم الخارجي وهي فئة السيارة ذات الأبواب الأربعة الصالون والسيارة ذات الخمسة أبواب وصندوق أمتعة والسيارة ذات الخمسة أبواب بدون صندوق أمتعة (هاتشباك).
في الوقت نفسه تحتوي السيارة على الجديدة على نظام تعليق وشاسيه جديد تماما يؤدي إلى زيادة شدة الصلابة وتحمل الالتواءات بنسبة 20% مقارنة بالجيل الحالي من هذا الطراز. كما تستفيد السيارة من نظام عجلة التوجيه الكهربائي الجديد والذي يعطي المزيد من الراحة والقدرة على التحكم في عجلة القيادة مقارنة بالأجيال السابقة.
وتعمل السيارة الجديدة في الصين بالمحرك "إيكو بوست" ذي الثلاث اسطوانات سعة لتر واحد، كما توجد فئة تعمل بمحرك سعة 1.5 لتر الذي يعطي قوة جر أعلى وعدد لفات أقل.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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