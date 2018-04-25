كشفت شركة مرسيدس الألمانية بشكل رسمي عن سيارتها الاختبارية مايباخ Ultimate Luxury، بخليط غريب من فئة السيدان وفئة الـ SUV.

على العكس التوقعات، فاجئتنا مرسيدس بهذا التصميم الغريب والذي يظهر في المقدمة على هيئة SUV، بينما تختلف الأمور كلياً من الخلف وتظهر السيارة كأنها سيدان مع الصندوق الخلفي. الهدف من هذا الخليط هو إثارة إعجاب السوق الصيني الذي ترتفع فيه مبيعات سيارات السيدان والـ SUV الفاخرة.

خارجية السيارة تحمل Ultimate Luxury الاختبارية فخامة مرسيدس مايباخ المعتادة، بالتصميم الأنيق والخطوط الانسيابية، التي يزيّنها العديد من قطع الكروم التي نراها في الشبك، الصدام الأمامي، مقابض الأبواب، حواف النوافذ، يستمر الكروم في المؤخرة فوق المصابيح وأسفل الصدام مع مخارج العادم أيضًا.

أما الداخل، لا تقل Ultimate Luxury الاختبارية فخامةً عن الخارج، حيث تأتي بالجلد الأبيض الفاخر، بينما تأتي تطعيمات السيارة كلها باللون الذهبي الأحمر (Rose Gold) في تناسق جميل، تصميم الداخلية يبدو شبيهاً بسيارات مرسيدس الأخرى وهو أمر محمود كون داخلية مرسيدس تتسيد السيارات الفاخرة برأي النقاد والمتابعين، حيث تظهر شاشتي العدادات والنظام الترفيهي MBUX بمقاس 12.3 انش لكل واحدة، ونرى المقود الشبيه بـ S-Class المحدثّة مع الكونسول الوسطي الأسود بأزرار قليلة، وأخيراً نرى ابريق الشاي والأكواب الخاصة به.

ومن حيث الأداء، تحمل Ultimate Luxury الاختبارية 4 محركات كهربائية تنتج مجتمعةً 738 حصان، بالإضافة إلى بطارية بسعة 80 كيلوواط-ساعة كافية لتوفير قيادة لمسافة 322 كم وفقاً لمرسيدس، وبفضل نظام الشحن السريع يمكن شحن البطارية لقطع مسافة 97 كم في 5 دقائق فقط.