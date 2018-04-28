جاكوار تحتفل بمرور 50 عاماً على إطلاق أول xj

شهد معرض بكين إحتفال جاكوار بمناسبة مرور 50 عاماً على إطلاق أول جاكوار XJ وهي السيدان الأشهر في تاريخ الشركة البريطانية. إحتفلت جاكوار بهذه المناسبة بإطلاق نسخة الذكرى الـ50 التي أطلقت عليها XJ50.
النسخة الخاصة إحتوت على صدامين أمامي وخلفي بتصميم جديد بالإضافة إلى جنوط مقاس 20 إنش وشعار خاص يبرز الإحتفال بمرور 50 عاماً بالإضافة إلى إستخدام نوع جديد من الجلد الفاخر للداخلية ودواسات مصنوعة من المعدن.
ستحتوي السيارة على محرك V6 سعة 3.0 لتر تيربو ديزل بقوة 300 حصان وخيار آخر محرك V6 سعة 3.0 لتر سوبرتشارج بقوة 340 حصان وأخيرا الفئة الأعلى محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 470 حصان، وستتوفر بأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق والأحمر.
GMT 19:20 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانميتسوبيشي تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها "Lancer" الكهربائية
GMT 19:17 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانإنفينيتي تعمل على قاعدة "عجلات" جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية
GMT 19:16 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانBMW M850i xDrive كوبيه تحصل على محرك جديد
GMT 19:14 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانتعرف على مواصفات فورد فوكوس الجديدة
GMT 19:09 2018 السبت ,28 إبريل / نيساننتفليكس تعلن عن إنتاجها مسلسل جديد لـ"Fast & Furious" خلال الأعوام الـ3 المقبلة
ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
أرسل تعليقك