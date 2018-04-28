جاكوار تحتفل بمرور 50 عاماً على إطلاق أول xj

شهد معرض بكين إحتفال جاكوار بمناسبة مرور 50 عاماً على إطلاق أول جاكوار XJ وهي السيدان الأشهر في تاريخ الشركة البريطانية. إحتفلت جاكوار بهذه المناسبة بإطلاق نسخة الذكرى الـ50 التي أطلقت عليها XJ50.

النسخة الخاصة إحتوت على صدامين أمامي وخلفي بتصميم جديد بالإضافة إلى جنوط مقاس 20 إنش وشعار خاص يبرز الإحتفال بمرور 50 عاماً بالإضافة إلى إستخدام نوع جديد من الجلد الفاخر للداخلية ودواسات مصنوعة من المعدن.

ستحتوي السيارة على محرك V6 سعة 3.0 لتر تيربو ديزل بقوة 300 حصان وخيار آخر محرك V6 سعة 3.0 لتر سوبرتشارج بقوة 340 حصان وأخيرا الفئة الأعلى محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 470 حصان، وستتوفر بأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق والأحمر.