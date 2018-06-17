كشفت فورد رسمياً عن موستانج شيلبي GT350 بتحديثات جديدة لموديل 2019، تركز أغلبها على الانسيابية.
التحديثات الجديدة المستوحاة من GT500، تركز كثيراً على الأداء والانسيابية وفقاً لفورد، أما عن التصميم الخارجي فإن التغييرات تظهر في الشبك الأمامي والجنوط الجديدة خفيفة الوزن من الألمنيوم بمقاس 19 انش مع إطارات مطورة جديد من ميشلان، وأخيراً الجناح الخلفي الجديد. التحديثات الميكانيكية بدورها تشمل نظام التعليق، ومن الداخل تظهر التحديثات في المقاعد الجديدة وتصميم الباب الداخلي وشاشة النظام الترفيهي بمقاس 8 انش أصبحت قياسية.
ميكانيكياً تحمل موستانج شيلبي GT350 محرك V8 بسعة 5.2 لتر ينتج قوة تبلغ 526 حصان و 581 نيوتن-متر من العزم، يرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.
أخيراً ستصل موستانج شيلبي GT350 إلى الأسواق في بداية العام المقبل وبخيارات جديدة من الألوان هما Ford Performance Blue و Velocity Blue.
GMT 21:23 2018 السبت ,12 أيار / مايوجمارك السيارة "جي إم سي أكاديا" الواردة من الكويت
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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