أودي تخطط لطرح سيارة s7 أقل استهلاكًا في الوقود

تُخطط شركة أودي، لطرح الجيل الجديد من سيارة S7 بدون أي تمويهات، وهذه السيارة تتميز بترشيد الاستهلاك في الوقود.

كما حصلت سيارة S7 على صدام أمامي بفتحات تهوية أكثر ومصابيح أمامية لتعطي نظرة شرسة ورياضية مقارنة بـA7 الأساسية، بينما من الخلف نشاهد الصدام الخلفي الرياضي بمشتت هواء بالإضافة إلى نظام عادم بـ4 مخارج.

وستُبنى السيارة على قاعدة عجلات MLB Evo التي ستزيد من طولها لتوفر مساحات أفضل لركاب المقاعد الخلفية، وستقلل من وزنها بمقدار 100 كيلوجرام بفضل استخدامها للمواد الخفيفة الوزن.

تُزوّد السيارة بمحرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر بدلًا من محرك الـ V8 الحالي الثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر والذي يولد قوة 450 حصان، أما محرك الـ V6 فقد يكون مأخوذا من S4 أو S5، أو قد يكون بسعة 2.9 لتر مأخوذًا من بورش باناميرا 4S التي يُولّد فيها قوة 440 حصان.