أودي تخطط لطرح سيارة s7 أقل استهلاكًا في الوقود

تُخطط شركة أودي، لطرح الجيل الجديد من سيارة S7 بدون أي تمويهات، وهذه السيارة تتميز بترشيد الاستهلاك في الوقود.
كما حصلت سيارة S7 على صدام أمامي بفتحات تهوية أكثر ومصابيح أمامية لتعطي نظرة شرسة ورياضية مقارنة بـA7 الأساسية، بينما من الخلف نشاهد الصدام الخلفي الرياضي بمشتت هواء بالإضافة إلى نظام عادم بـ4 مخارج.
وستُبنى السيارة على قاعدة عجلات MLB Evo التي ستزيد من طولها لتوفر مساحات أفضل لركاب المقاعد الخلفية، وستقلل من وزنها بمقدار 100 كيلوجرام بفضل استخدامها للمواد الخفيفة الوزن.
تُزوّد السيارة بمحرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر بدلًا من محرك الـ V8 الحالي الثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر والذي يولد قوة 450 حصان، أما محرك الـ V6 فقد يكون مأخوذا من S4 أو S5، أو قد يكون بسعة 2.9 لتر مأخوذًا من بورش باناميرا 4S التي يُولّد فيها قوة 440 حصان.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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