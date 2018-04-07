«نيسان» تكشف عن «ألتيما 2019» نهاية مارس المقبل

أعلنت شركة «نيسان» رسمياً عن مشاركتها في معرض «نيويورك الدولي للسيارات»، الشهر المقبل، وتستهدف من خلاله الكشف عن طراز عام 2019 من سيارتها السيدان المتوسطة الحجم «ألتيما».

ورغم عدم وجود تفاصيل كثيرة تتعلق بالنسخة الجديدة من «ألتيما»، إلا أن نسخة الإنتاج التجاري التي سيتم الكشف عنها 28 مارس المقبل على هامش المعرض، ستحظى بخطوط النسخة التجريبية من هذه السيارة، عبر خطوط «Vmotion 2.0»، وذلك وفقاً لما أظهرته التجارب الاختبارية الأخيرة لهذه السيارة التي تم اختبارها في دبي، ومن ثم كاليفورنيا، على مدار الأشهر الماضية.

وستحظى «ألتيما 2019» بتصميم جريء، مع واجهة أمامية جديدة كلياً، وصولاً إلى خط سقف أكثر ديناميكية، وقاعدة عجلات أكبر من سابقتها، بجانب مجموعة من عناصر التصميم العدائي المأخوذة من شقيقتها «ماكسيما».

وميكانيكياً، رجحت مواقع مختصة في عالم السيارات، ومن ضمنها «يوروب أتوموتور» حصول «ألتيما 2019» على نسخ محسنة من محركاتها الحالية، سواء محرك الأسطوانات الأربع بسعة 2.5 لتر، أو خيار محرك الأسطوانات الست بسعة 3.5 لترات، مع إمكانية إضافة الصانعة اليابانية خيارين جديدين، يتمثلان بمحرك رباعي الأسطوانات معزز بالتوربو، بجانب نسخة تعتمد على المحركات الهجينة.