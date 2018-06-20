تعرف علي سيارة بي إم دبليو الجديدة سداسية الدفع

تعمل شركة بي إم دبليو الألمانية علي تصنيع الجيل الرابع من سيارة X5، الذي ينتمي إلى نسخة البيك أب سداسية الدفع، مما يجعلها قادرة على السير في التضاريس والطرق الوعرة.

وحرصت الشركة في التصميم إضافة محور إضافي وسرير أمتعة خلفي مفتوح، من تصميم أكسينوف نيكيتا، كما تستعد بي إم دبليو ببعض خطوات أخيرة قبيل طرح X5 في اﻷسواق، حيث سيتم طرحها في البداية مع محركين بنزين واثنين من محركات الديزل، بقوة تتراوح بين 261 حصانًا و455 حصانًا، مع وعد بطرح فئات أخرى في المستقبل، بجانب نسخة M المنتظرة، ونسخة هجينة قابلة للشحن.

سيتم طرح بي إم دبليو X5 للبيع في اﻷسواق اﻷوروبية قريبًا، لتصل إلى الولايات المتحدة وبعض اﻷسواق اﻷخرى نهاية العام الجاري مع الكشف عن اﻷسعار لاحقًا.