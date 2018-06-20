تعرف علي سيارة بي إم دبليو الجديدة سداسية الدفع

تعمل شركة بي إم دبليو الألمانية علي تصنيع الجيل الرابع من سيارة X5، الذي ينتمي إلى نسخة البيك أب سداسية الدفع، مما يجعلها قادرة على السير في التضاريس والطرق الوعرة.
وحرصت الشركة في التصميم إضافة محور إضافي وسرير أمتعة خلفي مفتوح، من تصميم أكسينوف نيكيتا، كما تستعد بي إم دبليو ببعض خطوات أخيرة قبيل طرح X5 في اﻷسواق، حيث سيتم طرحها في البداية مع محركين بنزين واثنين من محركات الديزل، بقوة تتراوح بين 261 حصانًا و455 حصانًا، مع وعد بطرح فئات أخرى في المستقبل، بجانب نسخة M المنتظرة، ونسخة هجينة قابلة للشحن.
سيتم طرح بي إم دبليو X5 للبيع في اﻷسواق اﻷوروبية قريبًا، لتصل إلى الولايات المتحدة وبعض اﻷسواق اﻷخرى نهاية العام الجاري مع الكشف عن اﻷسعار لاحقًا.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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