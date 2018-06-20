بورش 918 سبايدر تتحدى لافيراري في سباق التسارع

تعد بورش 918 سبايدر وفيراري لافيراري من أحد أقوى السيارات في فئة الهايبركار قبل أن تنضم إلى هذه الفئة سيارات أخرى وتنافس بكل قوة، واليوم تتسابق السيارتين فيما بينهما في سباق التسارع.
وتأتي 918 سبايدر بمحرك V8 ثنائي التيربو مرتبط بمحرك كهربائي ينتجون معاً قوة تبلغ 887 حصان، بالمقارنة مع لافيراري التي تحمل محرك V12 بسعة 6.3 لتر مرتبط بمحرك كهربائي ينتجان معاً قوة تبلغ 950 حصان، تبدو لافيراري أقرب إلى الفوز بالإضافة إلى وزنها الأخف نسبياً من 918 سبايدر، ولكن نظام الدفع الخلفي في لافيراري يعتبر نقطة سلبية أمام نظام 918 سبايدر للدفع الكلي الذي يسمح لها بالانطلاق بقوة من الصفر.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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