بورش 918 سبايدر تتحدى لافيراري في سباق التسارع

تعد بورش 918 سبايدر وفيراري لافيراري من أحد أقوى السيارات في فئة الهايبركار قبل أن تنضم إلى هذه الفئة سيارات أخرى وتنافس بكل قوة، واليوم تتسابق السيارتين فيما بينهما في سباق التسارع.

وتأتي 918 سبايدر بمحرك V8 ثنائي التيربو مرتبط بمحرك كهربائي ينتجون معاً قوة تبلغ 887 حصان، بالمقارنة مع لافيراري التي تحمل محرك V12 بسعة 6.3 لتر مرتبط بمحرك كهربائي ينتجان معاً قوة تبلغ 950 حصان، تبدو لافيراري أقرب إلى الفوز بالإضافة إلى وزنها الأخف نسبياً من 918 سبايدر، ولكن نظام الدفع الخلفي في لافيراري يعتبر نقطة سلبية أمام نظام 918 سبايدر للدفع الكلي الذي يسمح لها بالانطلاق بقوة من الصفر.