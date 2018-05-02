تعد تشالنجر أحد أكثر سيارات دودج تركيزًا من ناحية الأداء، حيث تتوفر بفئة هيلكات وفئة ديمون الأقوى على الإطلاق، ماذا ستكون النتيجة إن وضعناهم في سباق تسارع مع ديمون؟

ويشار إلى أن هيلكات تمتلك هيلكات محرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج بقوة 707 حصان, بينما تمتلك ديمون نفس المحرك ولكن بنظام سوبرتشارج أضخم وبقوة 840 حصان.