تستعد سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2019 للانطلاق في الربيع القادم، فهي متعددة الاستخدامات الرياضية متوسطة الحجم وستظهر في معرض جنيف في مارس ولكن البعض الاخر يقترح تقديمها في ابريل 2018 في معرض بكين للسيارات.
وقد رصدت السيارة مؤخراً في صور تجسسية بدون تمويه وحملت السيارة ملامح تصميم عديدة من السيارة التجريبية T-Prime GTE Concept مع شبكة تهوية أكبر وأكثر لمعاناً ومصابيح LED مع عدادات رقمية 12.3 بوصة عالية الوضوح.
GMT 22:55 2017 السبت ,22 إبريل / نيسانفولكس فاجن تكشف عن رؤيتها للسيارات المستقبلية
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
أرسل تعليقك