تستعد سيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2019 للانطلاق في الربيع القادم، فهي متعددة الاستخدامات الرياضية متوسطة الحجم وستظهر في معرض جنيف في مارس ولكن البعض الاخر يقترح تقديمها في ابريل 2018 في معرض بكين للسيارات.

وقد رصدت السيارة مؤخراً في صور تجسسية بدون تمويه وحملت السيارة ملامح تصميم عديدة من السيارة التجريبية T-Prime GTE Concept مع شبكة تهوية أكبر وأكثر لمعاناً ومصابيح LED مع عدادات رقمية 12.3 بوصة عالية الوضوح.