أوبر تعلن عن إلغاء أحدي خدماتها في الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت شركة "أوبر" العالمية المتخصصة في النقل الذكي عن قرارها بإلغاء إحدى خدماتها المتوفرة بنهاية يونيو المقبل، وهي خدمة "أوبر راش" المتخصصة بالتوصيل عند الطلب ، وذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وعملاً بهذا القرار أرسلت "أوبر" رسائل إلكترونية إلى المستخدمين في العديد من المدن الأمريكية لإبلاغهم بإلغاء الخدمة في 30 يونيو المقبل، فيما ستركز الشركة على خدمة توصيل الطعام "Uber Eats" بحسب موقع "ذا درايف".
وقال فريق مدينة نيويورك في "أوبر راش" في رسالته إلى المستخدمين:"في أوبر نحن نؤمن بالمراهنات الجريئة، وفي الوقت الذي ينتهي فيه أوبر راش نشعر ببعض الحزن، لكننا سنواصل مهمتنا المتمثلة في بناء تكنولوجيا موثوقة تخدم الناس والمدن في جميع أنحاء العالم".
وكانت "أوبر" أطلقت خدمة التوصيل عند الطلب في عام 2014، في مدينة مانهاتن الأمريكية، والتي سمحت لمستخدميها بتعيين أحد موظفيها لالتقاط حزمة وتسليمها إلى موقع آخر، وتوسعت الشركة بعد ذلك في خدمة "أوبر راش"، لتنتقل إلى مدن شيكاغو وسان فرانسيسكو في عام 2015، وحاولت الشركة خلال الفترة الماضية توسيع خدمتها لتشمل المزيد من الولايات والمدن الأمريكية، إلا أن اقتصار الخدمة على 3 مدن فقط ربما يكون قد دفع "أوبر" لاتخاذ قرارها بإلغاء الخدمة.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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