أوبر تستحوذ على شركة نقل تشاركي بالدراجات الكهربائية

أعلنت شركة النقل التشاركي أوبر عن استحواذها على شركة Jump المتخصصة بالنقل عبر الدراجات الهوائية الكهربائية وذلك تتويجاً لشهرين من العمل المشترك ضمن مشروع لدمج اسلوب النقل بالدراجات الهوائية ضمن تطبيق أوبر، بحسب تقرير صحيفة "Economic Daily News".

يبدو أن المشروع التجريبي قد نجح وتريد أوبر نقله لمستوى أعلى بالتالي استحوذت على الشركة الناشئة الأمريكية بصفقة يشاع أنها بلغت ما بين 100- 200 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي لشركة أوبر Dara Khosrowshahi أن هذا الاستحواذ سيقدم أنماط مختلفة من النقل ضمن التطبيق بالتالي يمكن للمستخدمين اختيار الطريقة الأسرع والأرخص لهم.

تملك شركة Jump ما عدده 12 ألف دراجة هوائية كهربائية بدون منصة رَكن مزودة بأجهزة تتبع GPS وتعمل الشركة في 40 مدينة ضمن 6 دول وذلك خلال ثمانية أعوام من إنطلاقها.

واختبرت أوبر النقل عبر الدراجات الهوائية ضمن عدة ولايات أمريكية حيث أتاحت خيار الدراجة الهوائية Bike ليضاف لباقي الخيارات الأخرى في تطبيقها ليظهر أقرب الدراجات المتاحة من موقع المستخدم ويمكنه حجز واحدة.