أوبر تستحوذ على شركة نقل تشاركي بالدراجات الكهربائية

أعلنت شركة النقل التشاركي أوبر عن استحواذها على شركة Jump المتخصصة بالنقل عبر الدراجات الهوائية الكهربائية وذلك تتويجاً لشهرين من العمل المشترك ضمن مشروع لدمج اسلوب النقل بالدراجات الهوائية ضمن تطبيق أوبر، بحسب تقرير صحيفة "Economic Daily News".
يبدو أن المشروع التجريبي قد نجح وتريد أوبر نقله لمستوى أعلى بالتالي استحوذت على الشركة الناشئة الأمريكية بصفقة يشاع أنها بلغت ما بين 100- 200 مليون دولار.
وقال المدير التنفيذي لشركة أوبر Dara Khosrowshahi أن هذا الاستحواذ سيقدم أنماط مختلفة من النقل ضمن التطبيق بالتالي يمكن للمستخدمين اختيار الطريقة الأسرع والأرخص لهم.
تملك شركة Jump ما عدده 12 ألف دراجة هوائية كهربائية بدون منصة رَكن مزودة بأجهزة تتبع GPS وتعمل الشركة في 40 مدينة ضمن 6 دول وذلك خلال ثمانية أعوام من إنطلاقها.
واختبرت أوبر النقل عبر الدراجات الهوائية ضمن عدة ولايات أمريكية حيث أتاحت خيار الدراجة الهوائية Bike ليضاف لباقي الخيارات الأخرى في تطبيقها ليظهر أقرب الدراجات المتاحة من موقع المستخدم ويمكنه حجز واحدة.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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