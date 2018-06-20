كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارتها "HDC-2 Grandmaster" التي ستصبح أفخم سياراتها المخصصة للطرق الوعرة.
ومن المتوقع بحسب موقع روسيا اليوم، طرح السيارة رسيما العام القادم، وأن تلقى اقبالاً كبيرة نظرا لتصميمها المميز الذي يجمع بين سيارات رانج روفر وكاديلاك رباعية الدفع الكبيرة.
وأهم ما يميز هذه السيارة هو الشبك الفضي الذي يزين مقدمتها ويتداخل مع المصابيح بشكل عصري، فضلا عن المصابيح الخلفية الممتدة بشكل طولي على الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى مساحة واسعة تتسع لـ 7 ركاب.
ومن المفترض أن تزود هذه السيارة بمحركات قوية من 6 و8 أسطوانات قادرة على توليد عزم 400 حصان أو أكثر.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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