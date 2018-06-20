كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارتها "HDC-2 Grandmaster" التي ستصبح أفخم سياراتها المخصصة للطرق الوعرة.

ومن المتوقع بحسب موقع روسيا اليوم، طرح السيارة رسيما العام القادم، وأن تلقى اقبالاً كبيرة نظرا لتصميمها المميز الذي يجمع بين سيارات رانج روفر وكاديلاك رباعية الدفع الكبيرة.

وأهم ما يميز هذه السيارة هو الشبك الفضي الذي يزين مقدمتها ويتداخل مع المصابيح بشكل عصري، فضلا عن المصابيح الخلفية الممتدة بشكل طولي على الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى مساحة واسعة تتسع لـ 7 ركاب.

ومن المفترض أن تزود هذه السيارة بمحركات قوية من 6 و8 أسطوانات قادرة على توليد عزم 400 حصان أو أكثر.