كل ما تريد معرفته عن سيارة جوجل الطائرة

أعلنت شركة Kitty Hawk الناشئة المملوكة لمؤسس جوجل "لاري بيج"|، عن نسخة جديدة من سيارتها الطائرة "فلاير"، وإليكم مواصفاتها بالتفصيل:-
- تبدو أفضل من الطائرة الكهربائية.
- لا يحتاج العملاء المهتمون حتى إلى رخصة الطيار للحصول على "فلاير"، حيث تقول الشركة إنها تتطلب فقط دورة تدريبية لمدة ساعة واحدة قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى السماء.
- تقوم كيتى هوك باختبار السيارة الطائرة فوق الماء فقط فى منشأة فى لاس فيجاس.
- يبلغ وزن السيارة الطائرة الجديدة 250 رطلاً.
- كإجراء وقائى للأمان، يسمح للطيارين فقط بالطيران بالسيارة حتى سرعة 6 ميل فى الساعة.
- يمكن للسيارة الطيران بسرعة أكبر ويأمل أن يتمكن فى يوم من الأيام من الوصول إلى "50 أو 60 أو حتى 100 ميل فى الساعة".
-تستخدم فلاير بطارية ليثيوم بوليمر، مما يعنى أن السيارة الكهربائية بالكامل لا يمكن تشغيلها إلا لمدة 20 دقيقة على شحنة واحدة.
- يستخدم الطيارون ببساطة عصى تحكم لتشغيل السيارة الطائر ة.
- تعد الطائرة فلاير أسهل فى الاستخدام من الطائرة الهليكوبتر، نظرا لعدم حاجتها إلى خبرة كبيرة فى الطيران.
-أجرت الشركة مؤخرا 1,500 رحلة تجريبية مع موظفيها، بزيادة عن 1,200 فى عام 2017 استعدادا لطرحها للعامة.
- ستصبح السيارة الطائرة متاحة فى البداية للاستخدام بالأماكن السياحية والترفيهية.
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