كل ما تريد معرفته عن سيارة جوجل الطائرة

أعلنت شركة Kitty Hawk الناشئة المملوكة لمؤسس جوجل "لاري بيج"|، عن نسخة جديدة من سيارتها الطائرة "فلاير"، وإليكم مواصفاتها بالتفصيل:-

- تبدو أفضل من الطائرة الكهربائية.

- لا يحتاج العملاء المهتمون حتى إلى رخصة الطيار للحصول على "فلاير"، حيث تقول الشركة إنها تتطلب فقط دورة تدريبية لمدة ساعة واحدة قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى السماء.

- تقوم كيتى هوك باختبار السيارة الطائرة فوق الماء فقط فى منشأة فى لاس فيجاس.

- يبلغ وزن السيارة الطائرة الجديدة 250 رطلاً.

- كإجراء وقائى للأمان، يسمح للطيارين فقط بالطيران بالسيارة حتى سرعة 6 ميل فى الساعة.

- يمكن للسيارة الطيران بسرعة أكبر ويأمل أن يتمكن فى يوم من الأيام من الوصول إلى "50 أو 60 أو حتى 100 ميل فى الساعة".

-تستخدم فلاير بطارية ليثيوم بوليمر، مما يعنى أن السيارة الكهربائية بالكامل لا يمكن تشغيلها إلا لمدة 20 دقيقة على شحنة واحدة.

- يستخدم الطيارون ببساطة عصى تحكم لتشغيل السيارة الطائر ة.

- تعد الطائرة فلاير أسهل فى الاستخدام من الطائرة الهليكوبتر، نظرا لعدم حاجتها إلى خبرة كبيرة فى الطيران.

-أجرت الشركة مؤخرا 1,500 رحلة تجريبية مع موظفيها، بزيادة عن 1,200 فى عام 2017 استعدادا لطرحها للعامة.

- ستصبح السيارة الطائرة متاحة فى البداية للاستخدام بالأماكن السياحية والترفيهية.