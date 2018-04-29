تيسلا تصوّت على طرد إيلون ماسك من رئاسة مجلس إدارة الشركة

يترأس إيلون ماسك حالياً إدارة تيسلا التنفيذية ورئاسة مجلس إدارتها بالوقت نفسه، إلا أنه قد يخسر منصبه الأخير خلال الاسبوع المقبل، حيث كشفت الشركة بأن حاملو الأسهم سيصوتون على طرده من منصبه حتى يكون منصب رئيس مجلس الإدارة مستقلا عن الرئيس التنفيذي.

حسب بيان تيسلا الرسمي، المقترح تم تقديمه بواسطة جينج زهاو والذي يمتلك فيها 12 سهم وحسب بقيمة إجمالية 13,230 ريال، وقد نوّه زهاو بأن البنية الحالية للإدارة لم تعُد فعالة مثلما كانت في السنوات الأولى للشركة حيث أن توسعات أعمالها الأخيرة تجعل الإشراف على أعمالها وإدارتها بالوقت نفسه أكثر صعوبة.

تضارب المصالح هو عامل أساسي لهذا المقترح، حيث تيسلا استحوذت على سولار سيتي في 2016 التي كان ماسك حامل أسهم فيها ورئيس مجلس إدارتها أيضاً، والوضع نفسه في رئاسته سبيس إكس.

مجلس إدارة تيسلا كما هو متوقع وصّى حاملي الأسهم للتصويت ضد المقترح، حيث أن “نجاح تيسلا الذي تم تحقيقه حتى الآن لم يكن ممكنا بدون إيلون ماسك”، وأن استمرار النمو وانتهاز الفرص المستقبلية يستدعي استكمال رئاسته لمجلس الإدارة.

هذا وسيتم التصويت على المقترح خلال الاجتماع السنوي لحاملي أسهم الشركة يوم السبت المقبل الموافق 5 يونيو 2018.