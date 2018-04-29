تيسلا تصوّت على طرد إيلون ماسك من رئاسة مجلس إدارة الشركة

يترأس إيلون ماسك حالياً إدارة تيسلا التنفيذية ورئاسة مجلس إدارتها بالوقت نفسه، إلا أنه قد يخسر منصبه الأخير خلال الاسبوع المقبل، حيث كشفت الشركة بأن حاملو الأسهم سيصوتون على طرده من منصبه حتى يكون منصب رئيس مجلس الإدارة مستقلا عن الرئيس التنفيذي.
حسب بيان تيسلا الرسمي، المقترح تم تقديمه بواسطة جينج زهاو والذي يمتلك فيها 12 سهم وحسب بقيمة إجمالية 13,230 ريال، وقد نوّه زهاو بأن البنية الحالية للإدارة لم تعُد فعالة مثلما كانت في السنوات الأولى للشركة حيث أن توسعات أعمالها الأخيرة تجعل الإشراف على أعمالها وإدارتها بالوقت نفسه أكثر صعوبة.
تضارب المصالح هو عامل أساسي لهذا المقترح، حيث تيسلا استحوذت على سولار سيتي في 2016 التي كان ماسك حامل أسهم فيها ورئيس مجلس إدارتها أيضاً، والوضع نفسه في رئاسته سبيس إكس.
مجلس إدارة تيسلا كما هو متوقع وصّى حاملي الأسهم للتصويت ضد المقترح، حيث أن “نجاح تيسلا الذي تم تحقيقه حتى الآن لم يكن ممكنا بدون إيلون ماسك”، وأن استمرار النمو وانتهاز الفرص المستقبلية يستدعي استكمال رئاسته لمجلس الإدارة.
هذا وسيتم التصويت على المقترح خلال الاجتماع السنوي لحاملي أسهم الشركة يوم السبت المقبل الموافق 5 يونيو 2018.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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