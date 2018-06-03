كشفت المجموعة البافارية للسيارات وكيل علامة ميني كوبر الألمانية، عن أحدث طرازات السيارة الصغيرة في مصر .

وتأتي النسخة الجديدة من ميني بمواصفات تجعلها أكثر جاذبية من خلال مصابيحها الأمامية المعدلة، والخلفية التي أستوحت من تصميم علم بريطانيا -الموطن الأصلي للسيارة .

وتأتي السيارة بمحرك من 3 أسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 136 حصان، وعزم 220 نيوتن/متر، وبفضل محركها تتمكن ميني من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 7.9 ثانية، وأن تصل إلي سرعة قصوي 210 كم/س.

وطرح وكيل ميني في مصر السيارة بثلاث نسخ أولهما نسخة الكوبية التي زودت بثلاث أبواب، وتأتي بفئتين الأولي تبدأ من 495 ألف جنيه، أما النسخة الأعلى تصل إلي 675 ألف جنيه.

كما طرح الوكيل نسخة الخمس أبواب، بفئة واحدة تبدأ من 599 ألف جنيه، وأخيراً نسخة الكابريو بفئة واحدة بسعر 685 ألف جنيه.