كشفت المجموعة البافارية للسيارات وكيل علامة ميني كوبر الألمانية، عن أحدث طرازات السيارة الصغيرة في مصر .
وتأتي النسخة الجديدة من ميني بمواصفات تجعلها أكثر جاذبية من خلال مصابيحها الأمامية المعدلة، والخلفية التي أستوحت من تصميم علم بريطانيا -الموطن الأصلي للسيارة .
وتأتي السيارة بمحرك من 3 أسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 136 حصان، وعزم 220 نيوتن/متر، وبفضل محركها تتمكن ميني من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 7.9 ثانية، وأن تصل إلي سرعة قصوي 210 كم/س.
وطرح وكيل ميني في مصر السيارة بثلاث نسخ أولهما نسخة الكوبية التي زودت بثلاث أبواب، وتأتي بفئتين الأولي تبدأ من 495 ألف جنيه، أما النسخة الأعلى تصل إلي 675 ألف جنيه.
كما طرح الوكيل نسخة الخمس أبواب، بفئة واحدة تبدأ من 599 ألف جنيه، وأخيراً نسخة الكابريو بفئة واحدة بسعر 685 ألف جنيه.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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