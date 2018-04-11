«الفطيم» تُطلق «تويوتا يارس 2018» في أسواق الإمارات

سجلت أسواق الإمارات، أخيراً، إطلاق «مجموعة الفطيم»، الوكيل الحصري لعلامة «تويوتا» في الدولة، طراز عام 2018 من السيدان المدمجة الصغيرة الحجم «يارس»، الذي جاء بتصميم جديد كلياً وأبعاد خارجية أكبر من سابقه، ومقصورة أكثر رحابة، بجانب حصوله على ميزات أمان متطورة، واحتفاظه في الوقت ذاته بالمزيج المعهود من الصانعة اليابانية المتعلقة بعناصر الجودة والمتانة والموثوقية. وتعكس «يارس 2018»، اهتمام «تويوتا» بأدق التفاصيل التصميمية والهندسية، بدءاً من إطلالة أنيقة، وصولاً إلى تصميم داخلي مميز، وانتقالاً إلى ديناميكيات قيادة عالية الاستجابة، تعززها رحابة أكبر للمقصورة من خلال الاستفادة من زيادة الطول الكلي للمركبة بنحو 15 ملليمتراً مقارنة بنسخة 2017، ليصبح الطول الإجمالي الجديد للسيارة 4.42 أمتار، والذي ترافق مع زيادة في العرض الإجمالي بمقدار 30 ملليمتراً، ليصبح 1.73 متر، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة ديناميكيات الهيكل من حيث الانسيابية الهوائية، ويوحي بالقوة ومرونة الأداء التي باتت تتمتع بها السيارة.

وجاء التصميم الخارجي المطور لـ«يارس 2018» بزوايا ديناميكية، وبمصابيح أمامية حادة، بجانب مصابيح نهارية تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء «LED» تم دمجها مع المصد والشبك الأمامي، ما منح إطلالة السيارة صبغة جريئة ورياضية، تعززها خطوط جانبية اكتست بخط عريض وواضح يبدأ من أقواس العجلات الأمامية ويمتد باتجاه الأبواب الخلفية، بالإضافة إلى خط آخر يصل مقابض الأبواب بالمصابيح الخلفية، تساعد مجتمعة في تحسين ورفع مستوى انسيابية البدن الذي يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة ثبات السيارة.

كما حرصت «تويوتا» على إضافة الهوائي اللاسلكي لتعزّز من تصميم الديناميكية الهوائية للسيارة، وذلك لتوفير استفادة قصوى في توزيع هواء مثالي نحو الخطوط الخلفية التي جاءت بدورها بتصميم جديد أكثر عرضاً يمنح المركبة حلولاً إضافية على صعيد الإيروديناميكية الهوائية، وبالتالي حصولها على الثبات المطلوب، سواء عند السرعات العالية أو دخول المنعطفات.

وتتوافر «يارس» الجديدة بثمانية ألوان مميزة، بما في ذلك لونان تم تطويرهما حديثاً، وهما الأحمر والأزرق الداكن. ويأتي طراز 2018 بفئتين من التجهيزات بدءاً من الفئة «SE» التي يبدأ ثمنها من 59.9 ألف درهم، وصولاً إلى الفئة الأعلى «SE+» التي يصل سعرها إلى 79.9 ألف درهم.