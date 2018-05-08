قدمت بي إم دبليو طلباً لمكتب براءات الإختراع الأمريكي لتسجيل علامة تجارية جديدة لإسم M7، وبدأت التقارير تنهال حول الموضوع ما إن كانت الشركة الألمانية تنوي بالفعل إنتاج الفئة السابعة بأداء رياضي عالي أو أنها مجرد حماية للشركة حول ما إن قررت إنتاجها في أي فترة في المستقبل.

بي إم دبليو خلال السنوات الماضية ردت على العديد من الشائعات حول نيتها لإنتاج M7، ومن المتوقع إن حدث هذا الأمر فإن السيارة الرائعة ستحمل محرك V8 سعة 4.4 لتر ثنائي التيربو بقوة 600 حصان، وربما يكون هناك فئة أعلى بمحرك V12 سعة 6.6 لتر ثنائي التيربو.