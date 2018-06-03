تعمل شركة "بي إم دبليو" الألمانية، لصناعة وتطوير السيارات، على تطوير تقنيات جديدة لمحرّكات الديزل الخاصة بها، حيث إنها ستطرح موديل ديزل من X3 M40d M-Performance في أسواق أوروبا بدءاً من منتصف يوليو، وذلك بجانب تقديمها السيارات الكهربائية والهجينة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية، فإن هذا المحرك سيأتي بمواصفات شبيهة لمحرّك M40i مزدوج التوربو سداسي الأسطوانات بقوّة 326 حصان.

ورغم أن M40i التي تعمل بالبنزين تولد قوة أكثر حوالي 34 "حصان"، ولكن موديل الديزل سيأتي بعزم دوران 502 رطل قدم الذي يعد أكثر بـ 133 رطل-قدم من الموديل المعتمد على البنزين.

واتخذت الشركة الألمانية قرارها بتطوير تقنيات جديدة لمحركات الديزل، في الوقت الذي تسعى فيه الكثير من الشركات العالمية للحد من انتاج هذا النوع من المحركات، خاصة في ظل توجه عدد من حكومات الدول لسن تشريعات لحظر سير السيارات الديزل في شوارعها.

وكانت مدينة هامبورج الألمانية قد حظرت سير السيارات التي تعمل بمحركات ديزل، وذلك بعدما أقرت المحكمة الدستورية في ألمانيا، في فبراير الماضي حق المدن في فرض حظر على سير سيارات الديزل في شوارع معينة بسبب تأثيرها الملوث للهواء.