فورد رانجر رابتور تنطلق في استراليا

انطلقت سيارة فورد رانجر رابتور في استراليا بسعر يبدأ من 57.457 ألف دولار، فهي تأتي بمحرك ديزل رباعي الاسطوانات بشاحنين توربينيين بقوة 210 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر.

وتختلف رابتور عن النسخ الاقل من رانجر بفضل تعليق فوكس ونوابض تعليق خلفية وعجلات 17 بوصة مع اطاراتBF Goodrich لكل التضاريس وحماية اسفل جسم السيارة وأقراص مكابح أمامية وخلفية قياس 332 مم.

وتبدو السيارة أكثر شراسة من باقي اصدارات الموديل مع شبكة تهوية سوداء بصورة قياسية وصادم أمامي شرس ومصابيح ضباب صغيرة .

كما يتواجد بها ملصقات رابتور وشعارات خاصة مع اقواس عجلات في الأمام والخلف ويأتي ارتفاع الركوب بواقع 283 مم مع طول 5.398 متر وارتفاع 1.873 متر وعرض 2.180 متر.