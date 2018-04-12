فورد رانجر رابتور تنطلق في استراليا

انطلقت سيارة فورد رانجر رابتور في استراليا بسعر يبدأ من 57.457 ألف دولار، فهي تأتي بمحرك ديزل رباعي الاسطوانات بشاحنين توربينيين بقوة 210 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر.
وتختلف رابتور عن النسخ الاقل من رانجر بفضل تعليق فوكس ونوابض تعليق خلفية وعجلات 17 بوصة مع اطاراتBF Goodrich لكل التضاريس وحماية اسفل جسم السيارة وأقراص مكابح أمامية وخلفية قياس 332 مم.
وتبدو السيارة أكثر شراسة من باقي اصدارات الموديل مع شبكة تهوية سوداء بصورة قياسية وصادم أمامي شرس ومصابيح ضباب صغيرة .
كما يتواجد بها ملصقات رابتور وشعارات خاصة مع اقواس عجلات في الأمام والخلف ويأتي ارتفاع الركوب بواقع 283 مم مع طول 5.398 متر وارتفاع 1.873 متر وعرض 2.180 متر.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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