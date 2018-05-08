أطلقت "نيسان" النسخة الأحدث من سيارتها الكروس أوفر "Terra"، وذلك خلال حفل في الصين.

وزودت "Terra" بمحركات "dCi" بسعة 2.3 لتر، وعزم 163 و190 حصاناً، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل، وقمرة تتسع لـ7 ركاب.

كما طالها عدد من التعديلات، بدءاً بالمصابيح؛ إذ أضحت أكثر عصرية بفضل تقنيات LED، والمقصورة الداخلية التي باتت أكثر راحة وعملية بفضل أنظمة التحكم الكهربائية بالمقاعد، والشاشات الحديثة التي تعمل باللمس، وتمكن المستخدم من التحكم بأنظمة المولتيميديا وتقنيات السيارة.