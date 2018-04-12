الكشف عن نسخة شيفروليه كامارو الجديدة بمواصفات مذهلة

أعلنت شركة شيفروليه عن موديلها الجديد "كامارو"، ويتميز هذا الموديل بكشافات LED النحيفة، فتبدو السيارة وكأنها أكثر شراسة.

كما يتم التفريق بين خطوط التجهيزات LS و LT وRS وSS وكذلك Turbo 1LE، وهذا عن طريق التصاميم المختلفة للمصدم.

وتشتمل باقة RS على شبكة المبرد السوداء، وحليات الكروم داكنة اللون، والناشر الخلفي، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.

وبالإضافة إلى SS تعد RS هي النسخة الوحيدة من السيارة، التي تعتمد على مخرجي عادم منفصلين، وتعتمد النسخة SS مع محرك من 8 أسطوانات سعة 6.8 لتر على ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام التحكم في الانطلاق.

وتكتمل مزايا الموديل الجديد بباقة 1LE مع محرك رباعي الأسطوانات بقوة 278 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتقدم جميع الموديلات نظام ملتيميديا جديدا، مع شاشة 7.0 بوصة، مع توفير شاشة قياس 8.0 بوصة، وكاميرا الرجوع للخلف، ومحذر التصادم.