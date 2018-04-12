الكشف عن نسخة شيفروليه كامارو الجديدة بمواصفات مذهلة

أعلنت شركة شيفروليه عن موديلها الجديد "كامارو"، ويتميز هذا الموديل بكشافات LED النحيفة، فتبدو السيارة وكأنها أكثر شراسة.
كما يتم التفريق بين خطوط التجهيزات LS و LT وRS وSS وكذلك Turbo 1LE، وهذا عن طريق التصاميم المختلفة للمصدم.
وتشتمل باقة RS على شبكة المبرد السوداء، وحليات الكروم داكنة اللون، والناشر الخلفي، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.
وبالإضافة إلى SS تعد RS هي النسخة الوحيدة من السيارة، التي تعتمد على مخرجي عادم منفصلين، وتعتمد النسخة SS مع محرك من 8 أسطوانات سعة 6.8 لتر على ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام التحكم في الانطلاق.
وتكتمل مزايا الموديل الجديد بباقة 1LE مع محرك رباعي الأسطوانات بقوة 278 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وتقدم جميع الموديلات نظام ملتيميديا جديدا، مع شاشة 7.0 بوصة، مع توفير شاشة قياس 8.0 بوصة، وكاميرا الرجوع للخلف، ومحذر التصادم.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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