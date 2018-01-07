أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية "فيات كرايسلر" تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 11% عن الشهر نفسه من العام قبل الماضي إلى 171946 سيارة.
وبلغت مبيعات التجزئة للشركة الإيطالية الأمريكية خلال الشهر الماضي 150772 سيارة بانخفاض نسبته 3% عن الشهر نفسه من العام قبل الماضي، وبما يعادل 88% من إجمالي مبيعات الشركة خلال شهر.
في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات الجملة سواء لأساطيل الشركات أو شركات التأجير إلى 21174 سيارة، بانخفاض نسبته 42% على اساس سنوي ، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتقليل هذا النوع من المبيعات.
وزادت مبيعات الشركة من سيارات قطاع "كرايسلر" خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا ،بفضل زيادة مبيعات السيارة الجديدة كليا "كرايسلر باسيفيكا" و"كرايسلر 300" الصالون وزادت مبيعات السيارات "جيب" بنسبة 12% إلى 73205 سيارات خلال الشهر الماضي، في حين زادت مبيعات العلامة التجارية كرايسلر بنسبة 3% إلى 17208 سيارات، وتراجعت مبيعات "دودج" بنسبة 23% إلى 27885 سيارة، وتراجعت مبيعات سيارات رام بنسبة 7% إلى 49876 سيارة.
GMT 06:53 2016 الأحد ,11 كانون الأول / ديسمبرفيات كرايسلر تعلق إنتاج جيب جراند واجونير الجديدة كلياً
أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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