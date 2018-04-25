استدعاء 1306 جيب شيروكي موديل 2012 لخلل في الوسائد الهوائية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1306 مركبات “جيب شيروكي” موديل 2012، لاحتمالية ظهور علامة تحذيرية للوسادة الهوائية قد يؤدي إلى عدم خروج وسائد الرأس في بعض حالات التصادم من الخلف.