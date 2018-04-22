داهم محققون وقوات خاصة تابعة للشرطة في ولايتي بادن فورتمبرج و بافاريا حملة مداهمات شملت عدة مواقع لشركة بورش للسيارات.
واستهدفت الحملة موظفين في الشركة المساهمة بتهمة الغش والدعاية المجرمة حسبما أعلن الادعاء العام في شتوتجارت .
وقال الادعاء إن التحقيقات تتم على خلفية احتمال وقوع عمليات تلاعب في تنقية عوادم سيارات الديزل الخاصة بالشركة.
وتركز السلطات المعنية في الوقت الحالي على ثلاث اتهامات أحدها ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
من جانبها أوضحت الشركة أن المحققين اطلعوا على وثائق وتحفظوا عليها مؤكدة أنها وشركة أودي ستتعاونان مع المحققين.
يشار إلى أن أودي المملوكة لفولكس فاجن تزود بورش بمحركات ديزل سداسية الاسطوانات.
وكانت هناك من قبل تحقيقات ضد شركة بورش الألمانية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية والسيارات رباعية الدفع على خلفية فضيحة العوادم لدى شركة فولكسفاجن.
وبدأت الشركة في خريف عام 2016 حملة استدعاء لطراز ماكان وذلك بعد أن تزايدت الشكوك في التلاعب في تنقية العوادم.
وفي يوليو 2017 أمر وزير النقل الألماني آنذاك، ألكسندر دوبريندت، بمنع سيارات بورشه كايين رباعية الدفع ذات المحرك سعة 3.0 لتر من الترخيص.
بدأت فضيحة عوادم الديزل لدى شركة فولكس فاجن في سبتمبر 2015 وأقرت الشركة آنذاك بأنها زودت ملايين من سياراتها ببرامج لا تسمح بتنقية العوادم إلا في التشغيل التجريبي فقط مما يعني أن هذه السيارات تتسبب في عوادم أكثر من المعلن أثناء سيرها في الشوارع وعلى الطرق في الظروف الطبيعية وهو ما أدخل الشركة في أزمة شديدة.
GMT 02:20 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانتوقعات باستغناء "أوبل" عن 4 آلاف عامل بحلول 2020
GMT 02:15 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة تخطط لطرح "تاكسي" طائر يجمع بين خصائص السيارة والطائرة
GMT 02:05 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانشركة "صينية" تطرح سيارة كهربائية خارقة رباعية الدفع
GMT 01:39 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانميركل تطالب "بيجو- ستروين" بالوفاء بالوعود التي قطعتها عند الاستحواذ على "أوبل"
GMT 01:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان"هيونداي" تؤجل طرح "سانتا كروز" إلى 2020
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
أرسل تعليقك